２９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６１円９４銭前後と前週末と比べて２０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８４円９７銭前後と同８０銭強のユーロ高・円安だった。



米中央軍が２７日に複数のイラン軍事施設を空爆したと発表し、イランのイスラム革命防衛隊は２８日にクウェートとバーレーンの米軍施設を攻撃したと表明するなど、中東情勢を巡る先行き不透明感から「有事のドル買い」が先行。また、共同通信が「政府が７月に策定する経済財政運営の指針『骨太方針』に、経済成長の実現に向け『適切な金融政策運営が行われることも非常に重要だ』と明記する方針を固めたことが２７日分かった」と報じ、日銀による早期の利上げ観測が後退していることで円が売られやすい面もあった。日米金利差の開いた状態が続くとの見方に加え、２９日の米株式市場が上昇したことがドル買い・円売りを促し、ドル円相場は一時１６１円９８銭と３９年半ぶりの水準まで上伸した。一方、月末・四半期末を前にポジション調整とみられるユーロ買い・ドル売りが優勢で、対円でもユーロが買われた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１４２２ドル前後と前週末と比べて０．００４０ドル弱のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS