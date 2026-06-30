◇サッカーFIFAワールドカップ ノックアウトステージ1回戦 ブラジル2-1日本(現地29日、ヒューストン・スタジアム)

サッカー日本代表はノックアウトステージ1回戦のブラジルに臨み、1-2で敗戦。森保一監督は、記者会見を後にする際に「すみませんでした」と報道陣へ伝えました。

前半29分、MF佐野海舟選手がハーフウェーライン付近で相手のボールを奪い、そのままドリブルで持ち上がり自ら右足で決め1点を先制。前半を1点リードで折り返しましたが、後半11分にMFカゼミーロ選手に頭で決められ同点とされると、後半終了間際には自陣でボールを失い、最後はFWマルティネッリ選手に決勝点を決められました。

試合を振り返った森保監督は、「ブラジルとの力関係ですけど、間違いなく縮めてこれているかなと思います。世界のトップ基準に日本も間違いなく近づいてきているなという感覚ではいます。ただ結果として、まだまだ押し切られるという差があることは事実なので、そこを埋めなければならないと思っています」と、現在の日本サッカーの立ち位置について言及。

さらに、「守備から攻撃にという最初のパスの1本、2本をどうやってプレス回避していくか。世界の強豪と戦うときには、これまでも課題だったと思いますし、これからもより我々が世界のトップレベルのチームと対等に戦う時には挙げなければいけない(課題)かなと思います」と、成長のウラで残る課題を指摘しました。

また「私の去就についてはまだ何も決まっていない」と話した森保監督。報道陣から約40分の会見の最後には、責任の表れか、報道陣へ向かって「いやー、すいませんでした」と一言。8年指揮した集大成は、悔しくもラウンド32で散ることとなりました。