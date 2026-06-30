【#旅ラン】茂木健一郎が札幌の街を出走！「昔の洋館だな」と歴史に触れる大満足のコース

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」にて「#旅ラン 札幌さわやかな緑の公園と、煉瓦の文化、そして時計台。２０２６年６月２２日出走。」と題した動画を公開しました。動画では、気温18度の札幌の街並みや歴史的建造物を巡りながら走る「旅ラン」の様子が収められています。



茂木氏はさっぽろテレビ塔付近からスタートし、「少し肌寒い感じがします」と風を受けながら走り出します。洋食店やカトリック北一条教会の前を通り過ぎ、緑豊かな公園へ。そこから「札幌市旧永山武四郎邸及び札幌市旧三菱鉱業寮」のレトロな外観を眺め、「昔の洋館だな」と感嘆しながら歩を進めます。



続いて到着したのは、赤レンガの建物が目を引く複合商業施設「サッポロファクトリー」です。茂木氏はそびえ立つ巨大な煙突を見上げ、ここがサッポロビールの前身である「開拓使麦酒醸造所」の跡地だと説明しました。動画内では英語を交えながら、北海道におけるビール造りの歴史についても解説しています。



その後、街中をさらに走り進めると、国の重要文化財である「札幌市時計台」に到着。「本当に素晴らしい建物ですよね」と語り、下から見上げるアングルで歴史的な建築美を映し出しました。



動画の最後で茂木氏は、「いつもと違うところへ行ったんですよね。とても楽しかったです」と約4キロのランニングを振り返り、「また札幌走るぞ。旅ランは最高だ」と語りました。観光名所と自然を同時に満喫できる札幌のランニングコースは、旅行先での運動や街歩きのルートを決める際の参考になりそうです。