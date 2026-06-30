きょうは梅雨前線の影響で、九州南部で激しい雨の降る所があるでしょう。太平洋側は雲が多めですが、本州付近は晴れ間の出る所が多くなりそうです。西日本や東日本を中心に30℃以上の真夏日になる所もあり、蒸し暑くなるでしょう。

【九州南部に活発な雨雲】

きのうは沖縄で梅雨明けの発表がありました。きょうは梅雨前線に伴う雨雲が九州南部にかかりやすく、激しい雨の降る所があるでしょう。土砂災害などに注意が必要です。

太平洋側は雲が多いものの、本州付近は晴れ間の出る所が多い見込みです。ただ、午後は東日本の山沿いを中心に、急な強い雨や雷雨の所がありそうです。

【梅雨の晴れ間 熱中症に注意】

日中の気温は27℃前後の所が多いでしょう。西日本や東日本を中心に30℃くらいまで上がる所が多く、名古屋・大阪では真夏日が続く見込みです。東京も28℃と、より蒸し暑くなるでしょう。

札幌も27℃と、きのうより大幅に高い予想です。那覇は夏空が広がり、33℃まで上がるでしょう。こまめに水分をとり、冷房を使うなどして暑さ対策を心がけてください。

【30日(火) 各地の予想最高気温】

札幌 ：27℃ 釧路：18℃

青森 ：24℃ 盛岡：30℃

仙台 ：26℃ 新潟：27℃

長野 ：28℃ 金沢：30℃

名古屋：30℃ 東京：28℃

大阪 ：31℃ 岡山：32℃

広島 ：30℃ 松江：29℃

高知 ：27℃ 福岡：28℃

鹿児島：27℃ 那覇：33℃

【あすは九州を中心に雨強まる】

あすは西日本に雨雲が広がって、九州を中心に激しい雨が降るでしょう。大雨による土砂災害などに注意が必要です。木曜日は東日本も雨の所が多くなりそうです。