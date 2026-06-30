亀梨和也（40）と田中みな実（39）が29日、双方の公式サイトなどで、結婚と田中の第1子妊娠を発表した。23年のファッション誌「MAQUIA」の対談企画や、24年放送のテレビ朝日系連続ドラマ「Destiny」などで共演。過去には交際、破局、復縁などを報じられ、行く末が注目されていた。

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同世代同士のビッグカップルが、ゴールインした。

亀梨はファンクラブや公式サイトを更新。直筆の文書で「この度、田中みな実さんと結婚することになりました。あわせて、新しい命も授かっています」と報告し「これからもたくさんの素敵な景色をみんなと一緒に共有できたらうれしいです」と伝えた。

双方の公式サイトでも、連名の直筆署名とともにあらためて発表。「未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します。一つひとつの活動に対して真摯（しんし）に歩んでまいりますので、これからも変わらぬご指導、ご鞭撻（べんたつ）を賜りますよう、心よりお願い申し上げます」と伝えた。

同じ86年生まれの2人は23年に「MAQUIA」11月号の対談企画で共演。その後、24年4月期のテレビ朝日系「Destiny」では大学時代の同級生役を演じた。親しい関係者によると、これらの共演歴をきっかけに親交を深めたという。23年大みそかの交際発覚後、初の公の場となった同ドラマの記者会見では、亀梨が田中のコメントに「おちがない！」とツッコむなど、仲むつまじげな様子も見せていた。

その後も破局説、復縁説などがたびたび報じられたが、ツーショットなど決定打はなかった。静かに、確かに愛を育んでいた。

亀梨は昨年3月末にKAT−TUNが活動終了し、自身もSTARTO ENTERTAINMENTから独立した。田中はバラエティー番組だけでなくNHK「悪女について」でドラマ初主演するなど、幅広く活躍している。脂ののったトップタレント同士、引き続き大きな注目を浴びそうだ。

◆亀梨和也（かめなし・かずや）1986年（昭61）2月23日、東京都生まれ。98年事務所入り。KAT−TUNとして06年「Real Face」でCDデビュー。25年3月にグループ活動終了。俳優としては05年「ごくせん」第2シリーズ、「野ブタ。をプロデュース」などでブレーク。13年「俺俺」で映画初主演。山下智久とユニット「修二と彰」として「青春アミーゴ」をリリースし、ミリオンヒットを達成。ベストジーニストでは殿堂入り。今年2月から放送のWOWOWドラマ「北方謙三 水滸伝」などにも出演。171センチ。血液型B。

◆田中みな実（たなか・みなみ）1986年（昭61）11月23日生まれ、埼玉県出身。09年青学大卒後、TBS入社。アナウンサーとして「サンデージャポン」など担当。14年に退社後、21年「ずっと独身でいるつもり？」で映画初主演、23年NHK「悪女について」でドラマ初主演など女優としても活躍。テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」でMCも務めた。現在のレギュラー番組はTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」。19年発売のファースト写真集「Sincerely yours…」は累積売り上げ49・0万部（オリコン調べ）の大ヒット。154センチ。血液型A。