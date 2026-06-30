7月20日よりフジテレビ系で放送がスタートする月9ドラマ『ブラックトリック～裁きを操る弁護人～』の主題歌が、主演を務めるGACKTの新曲「STAND ALONE」に決定した。

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本作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルストーリーのリーガルエンターテインメント。GACKTが演じる主人公・浦真鷲直人は、自分の目で確かめるまではどんな世間の評価も信じない敏腕弁護士。罪を逃れるために何でもでっち上げる巨大権力に対し、巧みなでっち上げで対抗し、嘘で歪められた真実を嘘で取り戻していく、新たなダークヒーロー像が描かれる。

共演には、志田未来、神尾楓珠、戸塚純貴、竹財輝之助、三浦真椰、春本ヒロ、月城かなと、林泰文、映美くらら、生瀬勝久、北村一輝らが名を連ねる。

本作の主題歌「STAND ALONE」はGACKT自身が制作。なお、GACKTがフジテレビドラマの主題歌を担当するのは、東海テレビ制作の『契約結婚』を除き、本作が初となる。今回公開されたのは楽曲のサビ部分のみで、フル音源は7月14日から開幕する『GACKT 魔王シンフォニー 2026 -INFINITY-』にて公開される。（文＝リアルサウンド編集部）