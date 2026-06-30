◆第６１回北九州記念・Ｇ３（７月５日、小倉競馬場・芝１２００メートル）

サマースプリントシリーズ第２戦の第６１回北九州記念・Ｇ３は７月５日、小倉競馬場・芝１２００メートルのハンデ戦で行われる。前走の鞍馬Ｓをコースレコードで制したフリッカージャブは、調教でも類いまれなスピードを発揮する快速馬。小倉６ハロン戦は２戦２勝で、陣営が１年前から当レースを意識していたという４歳馬を、ヤマタケ（山本武志）記者が「見た」。

思わぬ“出会い”だった。フリッカージャブという名前をしっかり覚えたのは昨春の５月２２日だ。ロマンチックウォリアーを倒したドバイ・ターフ以来となるソウルラッシュが、安田記念の２週前追い切りで栗東・ＣＷコースでラスト１ハロン１０秒５をマーク。２１年１２月に始まった同コースの自動計測史上で最速かと調べてもらった。ところが第２位だという。その１位が当時は３歳１勝クラスだったフリッカージャブ。名前を聞いても正直ピンとこなかったが、前月にマークしたのは何と１０秒２！ 想像のはるか上を行く数字に驚いた。

コースだけではない。栗東・坂路では２度、ラスト１ハロン１１秒４をマーク。データが残っている１２年以降で最速の１１秒３が５頭いるが【注１】、それに次ぐ数字を出していた。ちなみに５頭中３頭が重賞ホースだ。「２歳の頃から時計は出ていましたからね。上でも勝負できると思っていました」と西園調教師。数字は何よりも雄弁だ。

重賞初タイトルを狙う今回と同じ小倉芝６ハロン戦は昨夏に１勝、２勝クラスでともに圧勝。西園師は「来年はここに来たいなと思っていたんですよ」と明かす。思いを現実へ変えるべく、前走の鞍馬Ｓはコースレコードの１分６秒４で圧勝。２３年以降、この時計は芝６ハロン戦で今年の高松宮記念を勝ったサトノレーヴ（１分６秒３）に続く２位だ。どこまで速くなるのか。全く底知れない。

先週２４日の１週前追い切りでは【注２】、坂路で１ハロン目から１３秒台で入り、この日の２番目に速い全体５１秒３を出しながら、ラストも１１秒９でまとめた。「あれだけスピードがあって、ダッシュが速い馬も珍しい。速いラップを刻んでも止まらない」とトレーナー。夏コクの芝６ハロンは４年前のＣＢＣ賞でテイエムスパーダがＪＲＡレコードの１分５秒８で駆け抜けた舞台だ。栗東のスピードスターは日本のスピードスターとなるのか。その快速で再び驚かせてほしい。（山本 武志）

【注１】データが残っている１２年以降、坂路のラスト１ハロンで最速の１１秒３をマークしているのがゴールデンプルーフ、ダッシャーゴーゴー、ナムラクレア、ハギノモーリス、ブトンドールの５頭。全馬引退しており、ダッシャーとナムラとブトンの３頭が重賞を勝っている。

【注２】先週の栗東・ＣＷコースには１０９３頭が入り、降雨で重い馬場の日があったとはいえ、ラスト１ハロン１０秒台は１頭もいなかった。同じく坂路は３９６１頭が入って、ラスト１ハロン１１秒台はフリッカージャブを含む２４日の８頭。最速は１１秒６だった。