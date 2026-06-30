【ＰＯＧ】タイレコードで７馬身差圧勝のジーティーマイカはさまざまな可能性秘めたシスキン産駒

先週の福島ではラジオＮＩＫＫＥＩ賞のコースレコードなど好時計が続出。日曜の芝１２００メートルの新馬戦もタイレコードがマークされた。

余力十分だった。１４頭立てで行われた先週の日曜福島４Ｒだ。ジーティーマイカは道中３、４番手の外めを追走。直線は左右へぶれない体幹の強さが光るフォームで、上がり最速３３秒６の末脚を繰り出して７馬身差の圧巻Ｖ。馬場も良かったが、勝ち時計の１分８秒４は直前の３Ｒでオオセイケイが０秒１更新した２歳コースレコードタイで、走破時計も優秀だった。

父シスキンの産駒としては３世代目にあたる。まだＪＲＡ重賞勝ちはないが、母の父ダイワメジャーで同配合のロックターミガンが京浜盃・Ｊｐｎ２を制し、羽田盃・Ｊｐｎ１で２着とダート重賞で活躍。一方で産駒の勝ち鞍は芝が多く、同じ２世代目には皐月賞３着のライヒスアドラーがいる。母の父は同じサンデーサイレンス直子のハーツクライ。本馬はゴール後も伸び続けていたように、距離延長は問題ないだろう。さまざまな可能性を秘めていそうで、次戦も注目したい。（松ケ下）