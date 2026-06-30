女優の大路恵美が29日、自身のインスタグラムを更新し、1993年と97年に放送されたフジテレビ系ドラマ「ひとつ屋根の下」のきょうだい3ショットを公開した。



【写真】胸熱すぎる 柏木家3きょうだいの「シシシ」

「テレ東音楽祭②」と題して掲載したのは大路、酒井法子、いしだ壱成の3ショット。ドラマでは柏木家の長女・小雪を酒井、三男・和也をいしだ、次女・小梅を大路がそれぞれ演じていた。



大路は28日に放送されたテレビ東京系「テレ東音楽祭 2026夏」にゲスト出演していた。インスタでは「何十年ぶりでしょう?小雪姉ちゃんこと酒井法子さん そしてガズ兄こといしだ壱成さん 久々に3人揃いまして このポーズをしてみました」とコメント。口元にこぶしを添えて「シシシ」と笑うポーズを取った画像を掲載した。元々は米アニメ「チキチキマシン猛レース」に登場する犬のキャラ「ケンケン」のポーズだが、劇中では長男・達也（江口洋介）、次男・雅也（福山雅治）も含めた柏木家の絆を示すポーズだ。



さらに大路は「変わらず可愛いすぎる小雪姉ちゃん そして歌手の酒井法子さんの生歌が聴けた貴重な機会になりました いっせいさんの歌も」とコメント。久々に再会した“姉”の歌声に感激したことを伝えた。



酒井は「伝説ドラマ超名曲メドレー」に登場し、自身が主演した1995年の日本テレビ系ドラマ「星の金貨」の主題歌「碧いうさぎ」、1987年のシングル曲「夢冒険」を披露した。



（よろず～ニュース編集部）