塾に通い、大学進学のため猛勉強していたある日、その道が閉ざされそうになった。

【衝撃の体験】「降りないほうがいい」。運転手の忠告を聞かず、車を出て歩き出した私。しばらくして分かった、言葉の意味

進学はあきらめるしかないのか――。すると思わぬ「救いの手」が。

神奈川県の40代女性（投稿時）・Tさんの実体験。

＜Tさんからのおたより＞

高校の時の話です。

私が通っていた学校は進学校で、大学進学が当たり前という感じだったのもあり、1年生の終わりに友達の紹介である塾に入りました。

2年生になって、学校帰りと休みの日と毎日のように一人で通い、塾の自習室で勉強していました。

ところがその頃から実家の商売が思わしくなくなり、

「塾代をこれ以上出せない、大学も行かせられない」

と両親に言われてしまい、泣く泣く塾と大学進学をやめる方向に。

教材費までは無理だが」

塾長にその旨伝えると、しばらく考えた後、

「君は毎日塾で頑張っている」

「自習室には浪人生達も何人もいる。しかしいつもお喋りばかりして、勉強に身が入っていなかった」

「ところが君が一人で毎日勉強しにくるようになってから、みんなも変わってきたんだ。周りへの良い影響もあるし、努力しているのに諦めないで欲しい」

「塾の費用は、教材費までは無理だが、通常の授業料や講習代は免除ということならどうだろうか。大学の費用は日本育英会という奨学金もあるから、それを踏まえて検討してみては」

こう言ってくださったのです。

両親と検討の結果、そのまま塾に通い続けることになりました。

結果、大学にもなんとか合格し、奨学金の申請も通って、私は大学生になれました。

気づいたら移転した場所にもなく

大学生時代も塾の事務のアルバイトをさせてもらったりと、散々お世話になっていました。

その後就職、結婚とバタバタしている間にその塾は移転し、ハッと気づいたら移転した場所にも無くなっていました。

ネットで検索したり、昔の友人に聞いたりしましたが結局調べられず、今に至ります。

一言あの時のお礼をきちんと言いたい。あの時のおかげで今があると伝えたいのですが、30年も前の話なので、塾長もお元気かどうかもわかりません。



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