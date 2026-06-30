「北中米Ｗ杯・１回戦、日本代表１−２ブラジル代表」（２９日、ヒューストン）

日本は史上最多５度の優勝を誇るブラジルに敗れ、３大会連続１６強入りを逃し、敗退となった。Ｗ杯の舞台で２度目のサッカー王国との対戦となったが、０６年ドイツ大会に続き敗戦。通算対戦成績は１５戦１勝１２敗２分け。今大会から参加４８チームに拡大され、３２チームによる決勝トーナメントとなったが、日本にとって悲願の決勝Ｔで勝利はならず。分厚い壁に阻まれ、鬼門を突破できなかった。

５大会連続出場だった３９歳、ＤＦ長友佑都は最後までベンチから声を張り上げ、チームを鼓舞し続けた。試合後、ブラジル陣内で倒れ込み、泣き崩れた田中にも真っ先に駆け寄って、励ます姿があった。

今大会はスウェーデン戦のみの出場にとどまったが、精神的支柱としてのその存在感は絶大だった。試合後は「青春だった。青春が終わってしまった寂しさはある」と語った。

今後については「ビジョンはない。白紙」と語るにとどめた。

賛否があった代表選出。選出された際には「全てを称賛に変える」と語っていたが、「ベスト３２で終わらせている。称賛には値しない。批判をされるべきだと思います」と、うなずいた。「後輩たちはめちゃくちゃ頑張ってくれた。後輩達には称賛しかない。それを支えてきたベテラン、僕のことは批判されるべきだと思うし、僕はそれで受け止めていきたいなと思います」と、受け止めた。

それでも森保監督からは「大きな感謝、気持ちを伝えられました」と語り、「僕からも感謝しかない。森保さんを優勝監督にしたかった。それが叶わなくて、非常に悔しい」と、吐露した。

長友の存在について堂安は「本当に僕は彼が選ばれて賛否両論あったと聞きますけど、彼は絶対にチームに必要だった。大会が終わって改めて感じるし、彼のいないチームは想像できない」と認め、「次目指すって言ってなかったですか？来るんちゃうかなと」と笑った。