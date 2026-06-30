フィギュアスケーターの中井亜美選手が日本時間29日、自身のインスタグラムを更新。「Dreams on Ice 2026」の公演を終え、感謝の言葉や今後の意気込みを記したメッセージを投稿するとともに、共演した坂本花織さんらとの自撮りフォトも公開しました。

中井選手は今回、26日から28日まで「KOSE新横浜スケートセンター」で開催されていた「Dreams on Ice 2026」に出演。最終日の翌日29日にインスタグラムにて、無事全公演を滑り終えたことを報告し「Dreams on Ice 2026。皆さま沢山の歓声や拍手、本当にありがとうございました！」と感謝の言葉をつづりました。

さらに「今回は新シーズンのSPを披露させていただきました！挑戦のプログラムになっているのでシーズンを通して成長した姿をお見せできるよう頑張ります！」と意気込みをつづると、「プレゼントやお手紙も沢山頂きました！本当にありがとうございます。みんなに久々に会えて嬉しかった。新シーズンも応援よろしくお願いします!!」と改めて呼びかけました。

そして中井選手はこのポストで複数枚のフォトも公開。演技中の写真や、共演者らとの集合写真、他にもさまざまな選手とのツーショットを披露しています。

特に坂本花織さんと写したツーショットは、2人で仲よさそうに顔を寄せ合い、舞台裏での素の表情が印象的な一枚に。優しく微笑む坂本さんの表情にも注目です。