◇サッカーFIFAワールドカップ ノックアウトステージ1回戦 ブラジル2-1日本(現地29日、アメリカ・ヒューストン)

日本はブラジルとの死闘に敗れて、ベスト32での敗退が決まりました。試合後には上田綺世選手がインタビューに応じ、悔しい思いを吐露しました。

オランダ1部で得点王に輝くなど、日本代表のエースとして今大会に臨んだ上田選手。1次リーグでは全3試合に先発出場し、チュニジア戦では2ゴールを決め、決定力の高さを見せつけました。

ベスト16をかけたブラジルとの一戦では、ワントップで先発出場を果たし、世界屈指のセンターバックを相手に奮闘。ゴールこそなかったものの、相手を背負いながらポストプレーで幾度もチャンスを作りました。

試合後、悔しい表情を浮かべる上田選手は、「まだまだ個のクオリティも、戦術的にも対等に戦えるという試合内容にはできなかった。ただ、世界トップのレベルに食らいついていけるだけの力は証明できた大会になった。やっぱり優勝トロフィーを遅かれ早かれ、日本代表が現実的にそこが目指せるようになってくると思うので、今大会負けちゃいましたけど、日本のサッカーのレベルはどんどん上がっていますし、今日の試合でも実感しました」と、率直な心境を語りました。

また上田選手はチームの団結力について言及。「どの国よりも一体感があることは自負していましたし、もっとこのチームで、けが人とかいろんなアクシデントもありましたけど優勝したかったですね」と述べると、「悔しい結果にはなりましたけど、いつかダークホースではなく優勝候補といえる国になれると思う。またそれぞれ自分のクラブで頑張るので、これからも応援をお願いします」と前を向きました。