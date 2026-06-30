俳優の亀梨和也（４０）と、元ＴＢＳアナウンサーで女優の田中みな実（３９）が２９日、双方の公式サイトなどを通じて連名で結婚を発表した。田中が第１子を妊娠していることも明らかにした。関係者によると、出産時期は今冬とみられる。２人は２０２４年元日に本紙などが交際を報じていた。

ともに１９８６年生まれの同世代ビッグカップルがゴールインとなった。２人は公式サイトに、連名の直筆署名入りのコメントを掲載し「この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりました」と発表。続けて「新しい命を授かっております」と田中のおめでたも報告した。

挙式・披露宴は未定だが、関係者は「あまり大人数ではなく、家族と親しい友人だけで小規模で行うのでは」と話した。田中は、ＴＢＳラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜・後６時半）の７月４日放送分は既に収録を終えているが、そのまま放送するのか、一部新たに収録して再編集するのか、これから調整する。自身の口から幸せの報告をする可能性もありそうだ。

２人は、２３年に美容誌「ＭＡＱＵＩＡ（マキア）」１１月号で共演し、顔を寄せ合う“超密着ショット”が大きな反響を呼んだ。同誌での美容対談で意気投合し、ほどなく交際に発展したとみられる。２４年元日に交際が報じられた際は、あだち充氏の人気漫画「タッチ」のキャラクター・上杉和也と幼なじみの浅倉南の名前になぞらえ、ＳＮＳなどで「令和のタッチだ！」と話題になった。

同年４月期テレビ朝日系ドラマ「Ｄｅｓｔｉｎｙ」でも共演し、大学時代の同級生役を演じた。制作会見にはともに登壇し、田中のコメントに亀梨が「オチがない！」とつっこむなど、仲むつまじげな様子を披露していた。その後は２ショットの熱愛報道など交際の“決定打”はなかったが、静かに愛を育み、晴れて生涯の伴侶となった。

亀梨は、２５年３月末の「ＫＡＴ―ＴＵＮ」解散に伴い、事務所を独立。俳優業やソロ歌手として活動している。２０１０年から出演する日テレ系「Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｎｅｗｓ」では、プロ野球・巨人の取材などを熱心に行っている。関係者は「２人は愛犬家で料理好きなど共通点も多い。キャリアも充実しており、ともに４０歳の節目のタイミングも（結婚の）後押しになったのでは」と話す。

田中は女優業を中心に活躍の場を広げている。２人は「未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します。一つひとつの活動に対して真摯に歩んでまいります」と家庭生活や芸能活動への思いをつづった。

◆亀梨 和也（かめなし・かずや）１９８６年２月２３日、東京都生まれ。４０歳。９８年、ジャニーズ事務所（当時）に入所。翌年、ＴＢＳ系「３年Ｂ組金八先生」で俳優デビュー。２００６年「Ｒｅａｌ Ｆａｃｅ」でＣＤデビュー。１０年から日テレ系「Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｎｅｗｓ」のキャスターに。２６年７月８日には１ｓｔソロアルバム「ＷＡＶＥ」を発売し、全国ツアーを行う。

◆田中 みな実（たなか・みなみ）１９８６年１１月２３日、埼玉県出身。３９歳。２００９年に青山学院大を卒業してＴＢＳに入社。アナウンサーとして「サンデー・ジャポン」などを担当。１４年に退社。１９年に発売した写真集「Ｓｉｎｃｅｒｅｌｙ ｙｏｕｒｓ…」は６０万部以上の大ヒット。女優として２１年の「ずっと独身でいるつもり？」で映画初主演。１５３センチ。血液型Ａ。