◇サッカーFIFAワールドカップ ノックアウトステージ1回戦 ブラジル2ー1日本(日本時間30日、ヒューストン・スタジアム)

ブラジル代表に敗れ、ベスト32で敗退となった日本代表。先制ゴールを決めた佐野海舟選手が、試合後にインタビューに応じ、無念の言葉を語りました。

佐野選手は試合について振り返ると「結果が全てだと思いますし、このチームはこんなところで終わるチームじゃなかったので本当に悔しい」と無念さに表情を曇らせます。そして後半アディショナルタイムで失点したことを悔やみ「最後のところで、決めきられてしまうのは実力不足を感じます」と心境を語りました。

ただ日本代表はここまで強豪チームと渡り合い、成長を見せてきました。佐野選手は「それでも自分たちがやってきたことは、まちがいじゃないと思いますし、誇りに思っていいと思います」と述べる一幕も。自身ではパスカットから果敢にドリブル突破し先制点ゴールを決めました。その得点の場面については「自分の得意な形で奪って得点を決めたことは理想としていたところなので、得点を決められたのはよかったが、チームの結果が全てなので悔しいです」と話し、最後に日本代表に足りなかったものを聞かれると「まだ整理し切れていないですけど…最後の局面の一瞬の判断。詰めきれない甘さ。一個の甘さが出た」と言葉を絞り出しました。