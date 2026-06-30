◇サッカー FIFAワールドカップ2026 ノックアウトステージ1回戦 ブラジル2-1日本(日本時間6月30日、ヒューストン・スタジアム)

サッカー日本代表はブラジルとのノックアウトステージ1回戦に1-2で敗れました。

前半29分、MF佐野海舟選手がハーフウェーライン付近で相手のボールを奪い、そのままドリブルで持ち上がり自ら右足で決め1点を先制。前半を1点リードで折り返しましたが、後半11分にMFカゼミーロ選手に頭で決められ同点とされると、後半終了間際にはFWマルティネッリ選手に決勝点を決められました。

試合直後、インタビューに応じたMF堂安律選手は、今の心境を聞かれ、数秒言葉をつまらせつつ、「力不足ですね」と一言。強豪ブラジルに1−2の逆転負けという結果に、「日本サッカーが優勝するために全選手必死で準備をしてきて、世界はやっぱりレベル高いなと思います」と語りました。

堂安選手は前回のカタール大会に続く出場。日本の成長については、「まだまだ目標が優勝というのは変えてはいけないと思いますし、僕たち選手が言い続けることで国民の皆さんがついてきてくれると思うので、すばらしいサポートをしていただいたので感謝しています」と話し、日本のファンに向けては、「非常に申し訳なく思います。僕たちは本心でワールドカップ優勝を狙っていた。皆さんの熱量も同じくらい感じていた。選手たちは前を向いてやっていく。日本のサッカーが進歩できるように頑張っていきたいと思うので、これからも後押しをよろしくお願いします」と語りました。