◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗れ、１６強入りを逃した。逆転負けは２４年２月のアジア杯準々決勝のイラン戦以来２年ぶりとなった。

前半にＭＦ佐野海舟のゴールで先制したが、後半１１分にＭＦカゼミロのゴールで同点に追いつかれた。１―１のまま延長突入と思われた同アディショナルタイム６分、ＦＷマルチネリに決勝ゴールを奪われた。

ＭＦ前田大然は快足を武器にブラジルに対してプレスをかけ続けたが、悔しい逆転負け。「相手の方が力があった。まだまだかなと思います」と悔しがったが、「僕たちがこれまでやってきたことは変わりない。胸を張って日本に帰りたい」と語った。

◆前田に聞く

―ブラジルに逆転負けした。

「相手の方が力があった。まだまだかなと思います」

―後半にブラジルが圧力をかけてきた。

「自分たちはできるという感覚はあった。うまいし強いし、守備に回る時間が多かったので、時間の問題だったかなと思う」

―もう少し攻撃の時間を増やしたかったか。

「ボールを持ってる時間はあったので、焦らずしっかりつなげればよかった」

―世界との差は。

「僕たちがこれまでやってきたことは変わりない。胸を張って日本に帰りたい」

―サポーターへ

「たくさんの人が来てくれたし、日本でも夜中なのにみんな起きて見てくれてるので、本当にありがとうございます」