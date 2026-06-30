【Ｗ杯】前田大然「まだまだかな」「胸を張って日本に帰りたい」 快足プレスも…ブラジルに逆転負け
◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）
ＦＩＦＡランク１８位の日本は同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗れ、１６強入りを逃した。逆転負けは２４年２月のアジア杯準々決勝のイラン戦以来２年ぶりとなった。
前半にＭＦ佐野海舟のゴールで先制したが、後半１１分にＭＦカゼミロのゴールで同点に追いつかれた。１―１のまま延長突入と思われた同アディショナルタイム６分、ＦＷマルチネリに決勝ゴールを奪われた。
ＭＦ前田大然は快足を武器にブラジルに対してプレスをかけ続けたが、悔しい逆転負け。「相手の方が力があった。まだまだかなと思います」と悔しがったが、「僕たちがこれまでやってきたことは変わりない。胸を張って日本に帰りたい」と語った。
◆前田に聞く
―ブラジルに逆転負けした。
「相手の方が力があった。まだまだかなと思います」
―後半にブラジルが圧力をかけてきた。
「自分たちはできるという感覚はあった。うまいし強いし、守備に回る時間が多かったので、時間の問題だったかなと思う」
―もう少し攻撃の時間を増やしたかったか。
「ボールを持ってる時間はあったので、焦らずしっかりつなげればよかった」
―世界との差は。
「僕たちがこれまでやってきたことは変わりない。胸を張って日本に帰りたい」
―サポーターへ
「たくさんの人が来てくれたし、日本でも夜中なのにみんな起きて見てくれてるので、本当にありがとうございます」