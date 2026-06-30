ボートレース児島のG2「モーターボート大賞」が開幕する。注目は12Rの1stドリームだ。

30日間のF休みを残している守屋のスタートが勝負の分かれ目になる。勝手知ったる地元のイン戦だけにきっちり決めてくるとは思うが、先に回れれば当然押し切るだろう。当地は久々も、松田がスムーズに差しハンドルを入れるか。対抗はここになる。宮之原はターン回りを強化して好位ブン回す。前原は4カドでスタート攻勢。地元先輩の守屋に襲いかかる。

＜1＞守屋美穂 チルトだけ下げました。回転の上がりが悪かった。でも、走り出せば悪くない。

＜2＞松田大志郎 そのまま乗りました。悪くはないし、普通はある。凄く調整が間違っているわけではないけど、ペラは叩こうかな。

＜3＞宮之原輝紀 特訓はいい感じはしなかった。ペラは叩いて行ったが展示タイムも出ていないしターンもしっくりきていない。

＜4＞前原大道 現状は乗りにくかったので、乗り心地メインで調整はしていく。スリットの足は悪くはない。伸びるとかはなかった。

＜5＞豊田健士郎 悪くなく、このままで行こうと思ったら行ける。ペラも調整しやすそうなペラで、レース足に持っていけそうなので大丈夫。

＜6＞井上忠政 スローの時は比較ができて、下がりもせず出て行きもせず。ペラを見てから。