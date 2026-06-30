◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

【ヒューストン（米テキサス州）２９日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】サッカー日本代表は、２９日（日本時間３０日午前２時）に北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦でブラジルと対戦し、１―２と逆転で敗れて３２強での敗退が決まった。前半２９分、中盤でパスカットしたＭＦ佐野海舟がそのまま持ち上がり、右足で代表初ゴールとなる先制点をマーク。しかし後半１１分にブラジル代表ＭＦカゼミロのヘッドで追いつかれた。さらに後半アディショナルタイム、ブラジル代表ＦＷマルチネリに決められて敗れた。

以下は採点＆寸評。

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森保一監督【５・０】セレソンを苦しめたが、またも決勝Ｔ１回戦の壁を超えることはできず。

ＧＫ鈴木彩艶【７・５】ビニシウスのシュートを止めた“彩艶”の親指は、勝っていれば伝説だった。

ＤＦ冨安健洋【６・０】ビルドアップに守備対応と必死に右サイドを支えた。

ＤＦ谷口彰悟【５・５】切れない集中力で最後まで最終ラインを支えた。

ＤＦ伊藤洋輝【５・０】鋭い守備反応を見せていたが、１失点目はカゼミロにつききれず。

ＭＦ佐野海舟【６・５】日本のＷ杯史上、最もダイナミックかつ圧巻の先制点となったが…

ＭＦ鎌田大地【５・５】カウンター阻止の守備など役割果たす。攻撃では違いを出すには至らず。

ＭＦ田中碧【４・５】後半３３分イン。好守のあとに訪れた痛恨のボールロストが失点につながった。

ＭＦ堂安律【６・０】守備で体を張り続け、ビニシウスの脅威を必死にそいだ。

ＭＦ菅原由勢【４・５】後半２１分イン。２失点目は守備で内側に絞りきれず、決勝点を許した。

ＭＦ伊東純也【５・５】ブラジル相手にドリブルで切り裂くシーンは少なかったが、走りきった。

ＭＦ町野修斗【５・０】後半３３分イン。守備に走ったが、攻撃では違い出せず。

ＭＦ前田大然【６・０】単騎のスピードでブラジルをいらつかせ、守備での献身性も抜群だった。

ＦＷ小川航基【―】後半アディショナルタイムイン。時間短く、奇跡は起こせず。

ＭＦ中村敬斗【５・０】少ないチャンスで攻撃の質は発揮できず。

ＭＦ鈴木淳之介【５・５】後半２１分イン。守備強度を上げる役割は果たした。

ＦＷ上田綺世【６・０】前半こそ足につかないシーンもあったが、後半は王国のＣＢ相手に互角に戦った。