ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は３８９ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式29日（NY時間14:11）（日本時間03:11）
ダウ平均 52265.76（+389.65 +0.75%）
ナスダック 25761.30（+463.68 +1.83%）
CME日経平均先物 70730（大証終比：+950 +1.34%）
欧州株式29日終値
英FT100 10484.22（-23.80 -0.23%）
独DAX 24626.89（-44.33 -0.18%）
仏CAC40 8367.33（-17.54 -0.21%）
米国債利回り
2年債 4.111（+0.019）
10年債 4.374（+0.006）
30年債 4.857（-0.007）
期待インフレ率 2.224（+0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.857（+0.006）
英 国 4.716（-0.015）
カナダ 3.380（-0.006）
豪 州 4.748（+0.030）
日 本 2.632（+0.027）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝70.92（+1.69 +2.44%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4035.50（-60.80 -1.48%）
ビットコイン（ドル）
60385.84（+813.87 +1.37%）
（円建・参考値）
977万8883円（+131798 +1.37%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 52265.76（+389.65 +0.75%）
ナスダック 25761.30（+463.68 +1.83%）
CME日経平均先物 70730（大証終比：+950 +1.34%）
欧州株式29日終値
英FT100 10484.22（-23.80 -0.23%）
独DAX 24626.89（-44.33 -0.18%）
仏CAC40 8367.33（-17.54 -0.21%）
米国債利回り
2年債 4.111（+0.019）
10年債 4.374（+0.006）
30年債 4.857（-0.007）
期待インフレ率 2.224（+0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.857（+0.006）
英 国 4.716（-0.015）
カナダ 3.380（-0.006）
豪 州 4.748（+0.030）
日 本 2.632（+0.027）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝70.92（+1.69 +2.44%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4035.50（-60.80 -1.48%）
ビットコイン（ドル）
60385.84（+813.87 +1.37%）
（円建・参考値）
977万8883円（+131798 +1.37%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ