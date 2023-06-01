NY株式29日（NY時間14:11）（日本時間03:11）
ダウ平均　　　52265.76（+389.65　+0.75%）
ナスダック　　　25761.30（+463.68　+1.83%）
CME日経平均先物　70730（大証終比：+950　+1.34%）

欧州株式29日終値
英FT100　 10484.22（-23.80　-0.23%）
独DAX　 24626.89（-44.33　-0.18%）
仏CAC40　 8367.33（-17.54　-0.21%）

米国債利回り
2年債　 　4.111（+0.019）
10年債　 　4.374（+0.006）
30年債　 　4.857（-0.007）
期待インフレ率　 　2.224（+0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.857（+0.006）
英　国　　4.716（-0.015）
カナダ　　3.380（-0.006）
豪　州　　4.748（+0.030）
日　本　　2.632（+0.027）

NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝70.92（+1.69　+2.44%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4035.50（-60.80　-1.48%）

ビットコイン（ドル）
60385.84（+813.87　+1.37%）
（円建・参考値）
977万8883円（+131798　+1.37%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ