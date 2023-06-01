NY株式29日（NY時間12:28）（日本時間01:28）
ダウ平均　　　52102.01（+225.90　+0.44%）
ナスダック　　　25648.52（+350.90　+1.39%）
CME日経平均先物　70440（大証終比：+660　+0.94%）

欧州株式29日GMT16:28
英FT100　 10484.22（-23.80　-0.23%）
独DAX　 24626.89（-44.33　-0.18%）
仏CAC40　 8367.33（-17.54　-0.21%）

米国債利回り
2年債　 　4.113（+0.021）
10年債　 　4.380（+0.012）
30年債　 　4.861（-0.003）
期待インフレ率　 　2.227（+0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.857（+0.006）
英　国　　4.716（-0.015）
カナダ　　3.385（-0.001）
豪　州　　4.748（+0.030）
日　本　　2.632（+0.027）

NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝70.78（+1.55　+2.24%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4038.40（-57.90　-1.41%）

ビットコイン（ドル）
59501.54（-70.43　-0.12%）
（円建・参考値）
963万5679円（-11405　-0.12%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ