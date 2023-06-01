ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は２２５ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式29日（NY時間12:28）（日本時間01:28）
ダウ平均 52102.01（+225.90 +0.44%）
ナスダック 25648.52（+350.90 +1.39%）
CME日経平均先物 70440（大証終比：+660 +0.94%）
欧州株式29日GMT16:28
英FT100 10484.22（-23.80 -0.23%）
独DAX 24626.89（-44.33 -0.18%）
仏CAC40 8367.33（-17.54 -0.21%）
米国債利回り
2年債 4.113（+0.021）
10年債 4.380（+0.012）
30年債 4.861（-0.003）
期待インフレ率 2.227（+0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.857（+0.006）
英 国 4.716（-0.015）
カナダ 3.385（-0.001）
豪 州 4.748（+0.030）
日 本 2.632（+0.027）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝70.78（+1.55 +2.24%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4038.40（-57.90 -1.41%）
ビットコイン（ドル）
59501.54（-70.43 -0.12%）
（円建・参考値）
963万5679円（-11405 -0.12%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 52102.01（+225.90 +0.44%）
ナスダック 25648.52（+350.90 +1.39%）
CME日経平均先物 70440（大証終比：+660 +0.94%）
欧州株式29日GMT16:28
英FT100 10484.22（-23.80 -0.23%）
独DAX 24626.89（-44.33 -0.18%）
仏CAC40 8367.33（-17.54 -0.21%）
米国債利回り
2年債 4.113（+0.021）
10年債 4.380（+0.012）
30年債 4.861（-0.003）
期待インフレ率 2.227（+0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.857（+0.006）
英 国 4.716（-0.015）
カナダ 3.385（-0.001）
豪 州 4.748（+0.030）
日 本 2.632（+0.027）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝70.78（+1.55 +2.24%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4038.40（-57.90 -1.41%）
ビットコイン（ドル）
59501.54（-70.43 -0.12%）
（円建・参考値）
963万5679円（-11405 -0.12%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ