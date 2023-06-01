29日朝、近鉄京都駅構内で始発列車が脱線しました。列車は現場に残されたままの状況が続き、長時間の運休が通勤・通学を直撃しました。

緩やかにカーブした線路で「くの字」になった車両。連結部分はズレ、車輪が線路から外れているのがわかります。

京都と奈良を結ぶ近鉄京都線の始発列車。29日午前5時ごろ、京都駅を出てわずか1分後、120メートルほど進んだ場所で脱線が起きました。

利用客

「近鉄電車って脱線あまりないイメージがある。びっくりしています」

「メガホンで駅員さんが『止まってます』って言ってて、何これみたいな感じ。怖いなというか、ちょっと大丈夫かなって心配」

列車には乗客乗員33人が乗っていましたが、けが人はなく、係員が徒歩で駅まで誘導したということです。

近鉄によりますと、脱線したときの速度は時速20キロほど。始発前の点検ではレールが分かれる分岐器に異常は認められなかったということですが、運転士は…

運転士

「分岐器を通過後、後ろから引っ張られるように感じて停車させた」

通勤客のほか、観光客も多く、1日7万人以上が利用する近鉄京都駅。混乱は一日中続きました。

記者

「脱線から6時間ほど経った今も、現場に取り残されています」

国の運輸安全委員会は事故調査官を派遣し、事故原因を調べています。ただ、一部区間で現在も運転の見合わせが続いていて、再開のめどは立っていないということです。