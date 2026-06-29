廃材や家具を思い出の品に再生！ じぶん不動産「思い出再生プロジェクト」

記事ポイント じぶん不動産「思い出再生プロジェクト」は廃材や家具を小物入れなどに作り変えます床柱を再利用した小物入れは縦10cm×横20cm×高さ8cmの製作事例です額縁、写真立て、小物入れなどを無料で製作し納期は約1ヶ月です じぶん不動産「思い出再生プロジェクト」は廃材や家具を小物入れなどに作り変えます床柱を再利用した小物入れは縦10cm×横20cm×高さ8cmの製作事例です額縁、写真立て、小物入れなどを無料で製作し納期は約1ヶ月です

じぶん不動産が、住宅の解体時に出た廃材や、長年使われてきた家具を小物入れや写真立てなどに作り変えて返す取り組みを行っています。

「思い出再生プロジェクト」では、床柱や大きな家具の一部を希望に応じて加工し、暮らしの中で使える品に作り直します。

床柱を活用した小物入れの製作事例も公開されています。

じぶん不動産「思い出再生プロジェクト」

プロジェクト開始：2025年5月実績件数：3件(2026年6月時点)主な製作実績：額縁、写真立て、小物入れ料金：無料納期：約1ヶ月(物によって異なります)申込方法：下記問い合わせ先への連絡が必要です

家を解体すると、柱や家具の多くはそのまま廃棄されます。

じぶん不動産では、その一部を希望に応じて加工し、暮らしの中で使える品に作り直しています。

床柱や大きな家具は持ち帰りが難しいものですが、小さな品に作り変えれば手元に残せます。

廃材や家具をそのまま残すのではなく、額縁、写真立て、小物入れなど、暮らしの中で使える形に変える取り組みです。

床柱の重厚感と木目を活かした小物入れ

素材：床柱製作物：小物入れサイズ：縦10cm×横20cm×高さ8cm特徴：床柱ならではの重厚感と木目を活かした仕上がり

先月は床柱を使って、少し大きめの小物入れが製作されました。

床柱らしい重厚感があり、実用品としても使える仕上がりです。

床柱ならではの木目を活かした小物入れは、解体時に出た素材を手元で使える品に変えた製作事例です。

箱型の小物入れとして、暮らしの中で使う品を入れられます。

額縁や写真立てにも対応する再利用

製作対応例：額縁・写真立て製作対応例：小物入れ・収納ボックス対応範囲：その他ご要望に応じてご相談可能

これまでに額縁や写真立ての製作を多く手がけています。

加工する品や仕上げは、要望に応じて可能な範囲で調整されます。

額縁や写真立ては、解体時に出た素材を写真と一緒に残す品として使えます。

小物入れや収納ボックスは、床柱や家具の一部を暮らしの中で使う形に作り直す対応例です。

長年使われてきた家具も作り直せる対象

長年使われてきた家具も、「思い出再生プロジェクト」の対象です。

「思い出の椅子」を再利用する取り組みとして、家具を暮らしの中で使える品に作り直します。

床柱や大きな家具のように、そのまま持ち帰ることが難しいものでも、一部を加工して手元に置ける形にできます。

家の解体で出た柱や家具は、額縁、写真立て、小物入れなどへ作り変えられます。

床柱の木目や重厚感を活かした小物入れ、写真を飾る額縁や写真立てなど、素材に合わせた形で残せる品です。

解体時に出た廃材や長年使われてきた家具を、暮らしの中で使える品として手元に置くことができます。

じぶん不動産「思い出再生プロジェクト」の紹介でした。

よくある質問

Q. じぶん不動産「思い出再生プロジェクト」は何を作り変えますか？

A. 住宅の解体時に出た廃材や、長年使われてきた家具を、小物入れや写真立てなどに作り変えて返す取り組みです。

Q. 床柱を使った小物入れのサイズはどのくらいですか？

A. 製作事例では、床柱を素材にした小物入れが公開されています。

サイズは縦10cm×横20cm×高さ8cmです。

Q. 製作対応例にはどのような品がありますか？

A. 額縁、写真立て、小物入れ、収納ボックスが製作対応例として示されています。

その他は要望に応じて相談可能です。

Q. 料金と納期はどのようになっていますか？

A. 料金は無料です。

納期は約1ヶ月で、物によって異なります。

実績件数は2026年6月時点で3件です。

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