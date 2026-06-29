昼から夜まで名物ママ20名と交流できる！「東京スナックサミット2026」

記事ポイント 2026年7月20日、港南J-SQUAREで一日限りのスナック体験イベント開催約20名の名物ママが集結し来場者同士をつなぐ交流の場昼夜2部制で経済×スナックセミナーや企業対抗カラオケ選手権を展開 2026年7月20日、港南J-SQUAREで一日限りのスナック体験イベント開催約20名の名物ママが集結し来場者同士をつなぐ交流の場昼夜2部制で経済×スナックセミナーや企業対抗カラオケ選手権を展開

全日本スナック連盟は、2026年7月20日（月・祝）にスナック文化の新たな可能性を発信するイベント「東京スナックサミット2026」を開催します。

“スナックをもっと身近に”をテーマに、ビジネス、エンターテインメント、人とのつながりを融合させた体験型イベントです。

スナックを訪れたことがない人も楽しめる設計で、新しい交流のかたちを提案します。

「東京スナックサミット2026」

日程：2026年7月20日（月・祝）時間：第1部 11:00〜14:00 ／ 第2部 16:00〜20:00（入替制）会場：J-SQUARE（東京都港区港南2-5-12 JOYSOUND品川港南口店2F）対象：20歳以上チケット価格：第1部 4,000円 ／ 第2部 5,000円（各1ドリンク付）販売開始：2026年5月11日主催：全日本スナック連盟協賛：健康ハイ ／ 矢野経済研究所 ほか協力：エクシング ／ ぴあ ／ エスナビ ほか

「東京スナックサミット2026」は、通常は”扉の向こう”にあるスナック文化を壁も境界線もない形で再構築した、会場全体が一つのスナックになるイベントです。

全日本スナック連盟は、玉袋筋太郎を会長として2014年に設立された法人で、日本固有の飲食文化であるスナックの普及・発展と業界の存続・繁栄への寄与を目的とした活動を行っています。

本イベントは、スナックが長年生み出してきた”偶発的な出会い”や”フラットなつながり”を昼から夜まで体験できる場として設けられています。

現代では人と人が自然に会話し関係を築く機会が減少しているという背景のもと、会長・玉袋筋太郎がスナックの価値を再定義し次世代へとつなぐ取り組みとして企画されました。

第1部：スナック×ビジネス エンタメ（11:00〜14:00）

第1部では、スナックの持つ”人と人をつなぐ力”をビジネスや日常に活かす体験型コンテンツが展開されます。

プログラムは3つあります。

経済とスナックを掛け合わせた特別セミナー「スナックヤノケイ」、初心者歓迎の「ママ講座〜スナックの楽しみ方〜」、そして来場者が実際に参加できる体験版「企業対抗カラオケ選手権」です。

スナックに足を踏み入れたことがない人でも参加できるコンテンツが揃い、初めての来場者でもスナック文化の入口として自然に楽しめる構成になっています。

第2部：企業対抗カラオケ選手権 第2回グランドチャンピオン大会（16:00〜20:00）

第2部では、企業対抗カラオケ選手権の歴代チャンピオン企業が集結し、グランドチャンピオンを決定する特別大会が開催されます。

玉袋筋太郎とピエール瀧が会場を盛り上げ、トークショーやフリーカラオケも予定されるエンタメ性の高いプログラムです。

なお14:30〜15:30には関係者向け「スナックママ交流会」も実施される予定です。

約20名の”名物ママ”が集結

会場には約20名の”名物ママ”が集結します。

コミュニケーションの達人である名物ママたちが会場内で来場者同士を自然につなぐ役割を担い、スナック特有の偶発的な出会いを生み出します。

見知らぬ人同士でも会話が生まれやすいスナックの空気が、入替制の2部制を通じて昼から夜まで続きます。

一日限りのオープンなスナック空間で、経済セミナーやカラオケ体験、グランドチャンピオンを懸けた熱戦と多彩なエンタメを昼から夜まで味わえます。

「東京スナックサミット2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 第1部と第2部は別々のチケットが必要ですか？

A. 第1部と第2部はそれぞれ別のチケットが必要です。

第1部は4,000円、第2部は5,000円で、いずれも1ドリンクが付きます。

第2部は入替制となっています。

Q. 参加できる年齢制限はありますか？

A. 20歳以上が対象です。

Q. イベントの会場はどこですか？

A. 東京都港区港南2-5-12のJ-SQUARE（JOYSOUND品川港南口店2F）で開催されます。

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