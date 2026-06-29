『音楽の日2026』第2弾出演アーティスト発表！『DREAM ダンス』にLDH、坂道グループ、スターダストらの選抜チーム参戦

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TBSにて、7月18日14時から8時間にわたって夏の大型音楽特番『音楽の日2026』が生放送される。

このたび、第2弾・豪華出演アーティスト22組が発表、さらに『DREAM ダンス』が開催されることがわかった。

■これまでの『音楽の日』を超える『DREAM ダンス』

第2弾出演アーティストは、IMP.、あいみょん、WEST.、AKB48、岡本真夜、Kis-My-Ft2、King & Prince、郷ひろみ、島津亜矢、島袋寛子、DA PUMP、超特急、TRF、DOMOTO、Travis Japan、新浜レオン、乃木坂46、BE:FIRST、ピコ太郎、日向坂46、FUNKY MONKEY BΛBY’S、M!LK（※50音順）の22組。

毎年、事務所・グループの垣根を越えた夢のコラボレーションで日本中を熱狂の渦に巻き込み、SNSのトレンドを席巻している『音楽の日』恒例のダンス企画。今年は「限界をこえる」をテーマに、各事務所の精鋭たちが一同に集結し、超DREAM TEAMを結成する。「時代を越える」オープニングダンスから始まり、s**t kingzプロデュースによる「限界をこえる」パフォーマンス、そして「過去を超える！」日本のダンス界を牽引してきたレジェンドパフォーマーも集結し、ハーフタイムショーを盛り上げる！ これまでの『音楽の日』を超える「DREAM ダンス」をぜひチェックしよう。

◎LDH 選抜チーム

中務裕太（GENERATIONS）/小森隼（GENERATIONS）/

陣（THE RAMPAGE）/岩谷翔吾（THE RAMPAGE）/浦川翔平（THE RAMPAGE）/

松井利樹（BALLISTIK BOYZ）/砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）/

JIMMY（PSYCHIC FEVER）/小波津志（PSYCHIC FEVER）/

SHOW（THE JET BOY BANGERZ）/TAKUMI（THE JET BOY BANGERZ）/

HINATA（THE JET BOY BANGERZ）/TAKI（THE JET BOY BANGERZ）

◎坂道グループ 選抜チーム

岩本蓮加（乃木坂46）/一ノ瀬美空（乃木坂46）/瀬戸口心月（乃木坂46）/小島凪紗（櫻坂46）/

谷口愛季（櫻坂46）/山下瞳月（櫻坂46）/金村美玖（日向坂46）/小西夏菜実（日向坂46）/

渡辺莉奈（日向坂46）

◎スターダスト 選抜チーム

ユーキ（超特急）/マサヒロ（超特急）/EIKU（ONE N’ ONLY）/HAYATO（ONE N’ ONLY）/

FUMINORI（BUDDiiS）/FUMIYA（BUDDiiS）

◎STARTO ENTERTAINMENT 選抜チーム

千賀健永（Kis-My-Ft2）/宮近海斗（Travis Japan）/中村海人（Travis Japan）/

七五三掛龍也（Travis Japan）/松倉海斗（Travis Japan）

◎BMSG選抜チーム

SOTA（BE:FIRST）/SHUNTO（BE:FIRST）/RYUHEI（BE:FIRST）/

RAN（MAZZEL）/SEITO（MAZZEL）/RYUKI（MAZZEL）/TAKUTO（MAZZEL）/

TAIKI（STARGLOW）/ Aile The Shota

◎ライジングプロダクション選抜チーム

YORI（DA PUMP）/TOMO（DA PUMP）/KIMI（DA PUMP）/U-YEAH（DA PUMP）/

NANA（MAX）/LINA（MAX）/谷内伸也（Lead）/小池成（プラチナボーイズ）/輝叶

◎レジェンドチーム

SAM（TRF）/ETSU（TRF）/CHIHARU（TRF）/

EXILE 松本利夫/EXILE ÜSA/EXILE MAKIDAI

And more…

各チームのパフォーマンス楽曲の詳細は後日発表予定。続報に注目しよう。

■様々な企画が発表

『こえろ赤坂!とどけ日本中!赤坂超ライブ』は、スタジオの臨場感・熱狂をテレビ画面を超えて日本中に届ける新企画。1アーティストにつき10分間という、通常の“テレビサイズ”を超える長尺パフォーマンスを、スタジオに集まったファンとともに作り上げる。第1弾の参加アーティストとして、WEST.、FRUITSZIPPER、M!LKが決定した。3組が、全てを越えるチカラになる“限界突破”のライブを披露。追加の参加アーティストは後日発表される。

さらに『ミリオン超えメドレー』では、ミリオンを達成し、誰もが口にした大ヒット曲を大人気アーティストたちがパフォーマンスする。

【参加アーティスト】（※50音順）

・AKB48

・&TEAM

・岡本真夜

・島袋寛子

・TRF

・DOMOTO

・乃木坂46

また『音楽の日』の代名詞とも言える大合唱企画では、日本中の背中を押す名曲、HIPPY「君に捧げる応援歌」を共に歌う参加者を大募集している。 ※応募方法の詳細は、番組公式サイトを参照。

何度となく私たちを励まし、限界や痛みをともにこえてきた数々の名曲と『音楽の日』でしか観られないアーティストの熱いパフォーマンスをぜひお見逃しなく。

豪華出演アーティストやスペシャル企画の続報は、今後の『CDTVライブ!ライブ!』などで発表予定。

(C)TBS

■番組情報

TBS『音楽の日2026』

07/18（土）14:00～21:56

総合司会：安住紳一郎（TBSアナウンサー）、江藤愛（TBSアナウンサー）

■関連リンク

『音楽の日』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/ongakunohi/