工藤静香が6月28日放送の音楽特番『テレ東音楽祭 2026夏』（テレビ東京系）に出演し、オフショットを自身のInstagramに公開している。

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工藤は6月24日リリースのアルバム『Dynamic』から柳沢亮太（SUPER BEAVER）作詞作曲の「凛」、代表曲「MUGO・ん…色っぽい」を歌唱。「テレビ東京『テレ東音楽祭 2026夏』に出演させていただきました。魚のうろこのような壁紙前でパシャリ！」と綴り、黒のワンピース姿や、白のキャミソール、黒のパンツ、ヴァレンティノ（VALENTINO）のジュエリーを合わせたコーディネートを披露している。

この投稿にコメント欄では「4枚とも素敵な表情」「デコルテレースが素敵」「どちらのスタイリングもシックだけど華やか」「スタイルバツグン」などの声が寄せられた。

工藤は同日28日より富士市文化会館ロゼシアターにて全国ツアー『Shizuka Kudo Live Tour 2026 “Dynamic”』をスタートさせた。

（文＝リアルサウンド編集部）