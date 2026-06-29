鹿児島レブナイズで主将を務め、B2昇格にも貢献した武藤修平元主将の現役引退イベントが開かれ、ファンが別れを惜しみました。

イベントには200人を超えるファンの姿が。

現役引退を発表した鹿児島レブナイズの武藤修平元主将です。茨城県出身で名古屋や福島でプレーした後、レブナイズに今年まで5シーズン在籍。そのうち3シーズン主将を務め、B2昇格やプレーオフ進出に貢献しました。

（武藤修平元主将）「鹿児島にきて成長させてもらえた、自分にとって特別な場所。素敵な5年間を歩ませていただいたありがとうございます」

思い出のプレーをファンとともに振り返り

思い出のプレーをファンとともに振り返りました。

（MC）「Rebsが選ぶベストプレー、武藤選手のスクリーン（守備）が14位だった。（ディフェンスを妨げる）スクリーンが14位に入るのはすごい」

（武藤修平元主将）「僕の1番の役割はそこ。チームのためにできる最適解と思ってプレーしてきた」

仲間や恩師からメッセ―ジ…手紙では涙も

仲間や恩師からメッセ―ジも贈られました。

（アンソニー・ゲインズ・ジュニア選手）「リーダーシップを発揮し、キャプテンとしてチームを引っ張ってくれてありがとう。改めて現役生活本当にお疲れ様でした。これからの人生も幸運を願っています」

（筑波大学時代の恩師 吉田健司さん）「大学4年間の指導者として、本当に誇りに思うし、感謝しています」

（藤田浩司選手の手紙をMCが代読）「今シーズン遅れて合流した最初の試合で3Pを決めて、ベンチに帰ってきた時の伝説のスキップ。ムーさんも嬉しかったと思うが、チーム全員うれしかった」

「5年間、一生懸命にやってきてよかった」

最後は家族から花束を受け取り、選手生活に別れを告げました。

（ブースター）「武藤さんが初めてレブナイズに来たときから推しているので、寂しさがすごい」

（ブースター）「泥臭いプレーをしたり、体を張ってくれたりして、どんどん好きになっていった」

（武藤修平元主将）「たくさんの人にお見送りをしていただいて、5年間、一生懸命にやってきてよかった」

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