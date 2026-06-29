日経225先物：29日19時＝140円高、6万9920円
29日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比140円高の6万9920円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万9468.11円に対しては451.89円高。出来高は1768枚となっている。
TOPIX先物期近は3999.5ポイントと前日比7.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.50ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69920 +140 1768
日経225mini 69925 +145 32168
TOPIX先物 3999.5 +7.5 2601
JPX日経400先物 36275 +130 152
グロース指数先物 691 -2 64
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3999.5ポイントと前日比7.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.50ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69920 +140 1768
日経225mini 69925 +145 32168
TOPIX先物 3999.5 +7.5 2601
JPX日経400先物 36275 +130 152
グロース指数先物 691 -2 64
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース