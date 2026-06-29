　29日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比140円高の6万9920円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万9468.11円に対しては451.89円高。出来高は1768枚となっている。

　TOPIX先物期近は3999.5ポイントと前日比7.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.50ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69920　　　　　+140　　　　1768
日経225mini 　　　　　　 69925　　　　　+145　　　 32168
TOPIX先物 　　　　　　　3999.5　　　　　+7.5　　　　2601
JPX日経400先物　　　　　 36275　　　　　+130　　　　 152
グロース指数先物　　　　　 691　　　　　　-2　　　　　64
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース