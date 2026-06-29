日本列島では、先週から大きな地震が相次ぎました。南海トラフ巨大地震との関連は？

【写真を見る】南海トラフ巨大地震との関連は？日本列島で相次ぐ地震 最後の噴火から300年以上が経過する富士山… 専門家に聞く

28日午前5時21分頃、青森県や岩手県の一部で最大震度5弱を観測する地震が。青森県では、先週木曜日にも最大震度6強の地震が起きたばかり。

さらに、先週金曜には山梨県の富士五湖を震源とする最大震度6弱の地震が。

東海地方でも震度2を名古屋市北区、南区、愛知県西尾市などのほか、岐阜市や岐阜県多治見市、高山市など広い範囲で観測しました。東海道新幹線は3時間近くにわたって一部区間で運転を見合わせ、名古屋駅で足止めになった乗客が新幹線の車内で一夜を過ごすことに。

いつ噴火してもおかしくない富士山…

気になるのは、今回の震源の位置が富士山に近いこと。

富士山は最後の噴火から300年以上が経過し、いつ噴火してもおかしくない状況と言われますが…

（名古屋大学 鷺谷威教授）

「今回の地震は火山性のものではなく、プレートの衝突に伴って起きた。あの地震が噴火を引き起こすわけではない」

名古屋大学の鷺谷威教授は、もともと地震活動が活発なエリアで起きた地震で、富士山のマグマだまりに影響するほどの揺れでもなかったと指摘しました。

南海トラフ巨大地震との関連は？

ただ、気象庁によるとことし観測された震度5弱以上の地震は13回。これは去年の年間15回を上回るペースです。

（鷺谷教授）

「日本は地震が非常に多い国。集中してバタバタって起きるときもあれば、そうでないときもある。そのばらつきの範囲内の通常運転」

また、鷺谷教授は南海トラフ巨大地震との関連について、東北と山梨の地震とはメカニズムが異なり、観測データにも異常は出ておらず「直接の影響はない」と話しました。