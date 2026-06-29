　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月29日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 325(　　 325)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 139(　　 137)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 116(　　　 0)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　23(　　　 0)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　78(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 848(　　　36)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 116(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 349(　　 349)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 603(　　　79)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2436(　　2436)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2548(　　1090)
　　　　　 　 　12月限　　　　　24(　　　14)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　62(　　　56)
日経225ミニ　 　 7月限　　　 12452(　　7076)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 187(　　　85)
　　　　　 　 　 9月限　　　 91050(　 36332)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1021(　　 741)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　3557(　　1207)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　75(　　　21)
　　　　　 　 　 9月限　　　 55505(　 29199)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 279(　　 279)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 418(　　 418)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　38(　　　38)
　　　　　 　 　 9月限　　　　8334(　　8334)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 438(　　 438)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　14(　　　14)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 379(　　 379)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　15(　　　15)
　　　　　 　 　 9月限　　　 19753(　 19753)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース