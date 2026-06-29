主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月29日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月29日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 325( 325)
TOPIX先物 9月限 139( 137)
日経225ミニ 9月限 116( 0)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 23( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 78( 0)
TOPIX先物 9月限 848( 36)
日経225ミニ 9月限 116( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 349( 349)
TOPIX先物 9月限 603( 79)
日経225ミニ 9月限 2436( 2436)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2548( 1090)
12月限 24( 14)
TOPIX先物 9月限 62( 56)
日経225ミニ 7月限 12452( 7076)
8月限 187( 85)
9月限 91050( 36332)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1021( 741)
12月限 1( 1)
日経225ミニ 7月限 3557( 1207)
8月限 75( 21)
9月限 55505( 29199)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 279( 279)
12月限 1( 1)
日経225ミニ 7月限 418( 418)
8月限 38( 38)
9月限 8334( 8334)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 438( 438)
12月限 1( 1)
TOPIX先物 9月限 14( 14)
日経225ミニ 7月限 379( 379)
8月限 15( 15)
9月限 19753( 19753)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 325( 325)
TOPIX先物 9月限 139( 137)
日経225ミニ 9月限 116( 0)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 23( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 78( 0)
TOPIX先物 9月限 848( 36)
日経225ミニ 9月限 116( 0)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 349( 349)
TOPIX先物 9月限 603( 79)
日経225ミニ 9月限 2436( 2436)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2548( 1090)
12月限 24( 14)
TOPIX先物 9月限 62( 56)
日経225ミニ 7月限 12452( 7076)
8月限 187( 85)
9月限 91050( 36332)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1021( 741)
12月限 1( 1)
日経225ミニ 7月限 3557( 1207)
8月限 75( 21)
9月限 55505( 29199)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 279( 279)
12月限 1( 1)
日経225ミニ 7月限 418( 418)
8月限 38( 38)
9月限 8334( 8334)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 438( 438)
12月限 1( 1)
TOPIX先物 9月限 14( 14)
日経225ミニ 7月限 379( 379)
8月限 15( 15)
9月限 19753( 19753)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース