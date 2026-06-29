モスバーガーを展開するモスフードサービスは、7月1日から、昼夜で異なる利用シーンに対応できる新店舗「MOSH Burger＆Bar」（モッシュ バーガー＆バル）を東京都中央区銀座にオープンする。

同社では外食産業を取り巻く環境変化に対応するため、都心の一等地への出店を可能にする小型店舗やキッチンカーなど新業態への挑戦を進めている。その一環として、2022年には東京・広尾に狭小物件でも対応可能な「mosh Grab'nGo（モッシュ グラブアンドゴー）」（2024年10月閉店）をオープンするなど、都心部でも運営可能な店舗スタイルを模索してきた。

今回は新たな挑戦として、日本有数の高級商業地である銀座に新業態店舗「MOSH Burger＆Bar」をオープンする。オフィスワーカーや買い物客、旅行者など、多様な人々が行き交う銀座のニーズに応えるため、昼夜で異なる利用シーンに対応する都市型ハイブリッド店舗として、昼はハンバーガーを提供し、夜はアルコールやおつまみを楽しめるバルとして営業する。特に夜時間帯は、しっかりと食事を楽しむ1次会需要だけでなく、食事前の軽い一杯を楽しむ0次会や、食後にもう少し飲みたい2次会などの利用シーンも想定し、気軽に立ち寄りやすいメニューを展開する。



左から：「MOSHチーズバーガー」「MOSHクラシックバーガー」

「MOSH Burger＆Bar」では、昼と夜で異なるメニューを提供する。10〜17時のランチメニューでは、2種類のチーズを使用した「MOSHチーズバーガー」や、モスバーガーこだわりのミートソースをアレンジしたワンランク上のハンバーガー「MOSHクラシックバーガー」など、合計8種類のハンバーガーメニューを展開する。



「夜の背徳チーズバーガー」

一方、17時以降のディナーメニューでは、お酒に合うアラカルトメニューに加え、片手でも食べやすい直径5cmサイズのミニバーガー「スライダー」（2個セット）やハンバーガーからこぼれるほどのチーズソースを使った背徳感あふれる夜限定の「夜の背徳チーズバーガー」などを提供する。

［新店舗概要］

店舗名：MOSH Burger＆Bar（モッシュ バーガー＆バル）

開店日：7月1日（水）

所在地：東京都中央区銀座8−7 銀座ナイン2号館 1F

アクセス：JR、東京メトロ銀座線「新橋」駅 銀座方面出口から徒歩3分

営業時間：月〜木、土 10:00〜22:00／金 10:00〜23:00／日祝 10:00〜21:00

ランチメニュー 10:00〜17:00、ディナーメニュー 17:00〜クローズ

定休日：施設に準ずる

店舗面積：47.4坪

座席数：75席

［小売価格］

MOSHチーズバーガー：980円

MOSHクラシックバーガー：1280円

スライダー（2個セット）：980円

夜の背徳チーズバーガー：1680円

（すべて税込）

モスフードサービス＝https://www.mos.co.jp/company