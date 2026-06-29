意外と知らない？Claude Codeの作業効率を激変させる「7つの最適化設定」

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】が「【Claude Code完全最適化】7つの設定で作業効率が激変！CLAUDE.md・スキル・フックまで全部解説！」を公開した。動画では、Anthropicが公開したAIエージェント「Claude Code」を最適化し、作業効率を向上させるための7つのカスタマイズ手法とその注意点が解説されている。



動画内では、Claude Codeの動作を決める設定をカスタマイズすることで、より効率的にAIを活用できると説明。「CLAUDE.md」「ルール」「スキル」「サブエージェント」「フック」「アウトプットスタイル」「システムプロンプトへの追記」という7つの機能が紹介されている。例えば、プロジェクトの説明書である「CLAUDE.md」は、起動時に読み込まれ最後まで記憶されるため、チームで利用する際に不要な指示まで追記され、肥大化しやすいという。



そのため、たまにしか行わない長い手順は「スキル」に移行し、特定のタスクはメインの会話に影響を与えない独立した「サブエージェント」に任せるなど、用途に応じた使い分けが重要となる。また、動画後半ではよくあるNG設定例を解説。「文章を直したら、必ず誤字チェックをしてください」といった「Xのたびに必ずYをする」という指示をCLAUDE.mdに書いても、人間らしいAIは忘れることがあると指摘。100%確実な実行には、特定のイベントをきっかけに自動発動する「フック」を使うことが推奨されている。



動画の最後では「CLAUDE.mdに何でも詰め込まない」という点が強調され、常に必要な事実だけを記述することでトークンの節約と確実性の向上が期待できると結んでいる。それぞれの機能を正しく使い分けることで、Claude Codeでの開発作業はさらに無駄なくスピーディーなものへと進化するだろう。