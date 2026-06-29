＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」３位にリンクユーＧ ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」３位にリンクユーＧ

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２９日午後２時現在で、Ｌｉｎｋ－Ｕグループ<4446.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



２６日の取引終了後に、子会社社Ｌｉｎｋ－Ｕ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓが運営に参画する「ＭＡＮＧＡ Ｐｌｕｓ ｂｙ ＳＨＵＥＩＳＨＡ」と「Ｍａｎｇａ ＵＰ！」が、経済産業省の「ＩＰ３６０（２５年度補正コンテンツ産業成長投資支援事業費補助金）」の「流通プラットフォーム拡大支援」区分に採択されたと発表した。



「ＩＰ３６０」は、日本発コンテンツの海外売上を３３年までに２０兆円とする目標の実現に向けて、複数年の支援を含めた大規模・長期・戦略的な官民投資を推進し、成長投資を拡大することで海外展開を促進するもの。今回「流通プラットフォーム」区分に採択されたことにより、両サービスを通じた日本のマンガＩＰの海外展開をより強力に推し進めるという。なお、今回の補助金に関する取り組みは２７年７月期及び２８年７月期に実施されるため、２６年７月期業績への影響は軽微としている。



この発表を受けて同社株には朝方から買いが殺到し、カイ気配でスタートしたのちは気配値を切り上げる展開。午後２時現在でストップ高の７６４円カイ気配となっており、なおも買いを集めていることから、買い予想数が上昇しているようだ。



出所：MINKABU PRESS