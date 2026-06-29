YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「【プーケット Vlog #3】高級ビーチクラブ潜入！ムエタイ体験やタイ語レッスンも」と題した動画を公開しました。動画では、出演者のケータさんがプーケットでの滞在をフルに満喫する様子が収められています。



宿泊先であるマリオットマーリンビーチでは、ウェルカムギフトとしてココナッツオイルやTシャツを受け取り、プールビューの部屋に歓喜。ホテル滞在中は、無料の早朝ヨガやムエタイレッスン、タイ語レッスンなど、豊富なアクティビティに積極的に参加しています。ヨガの後は「朝からなんか元気な気がする」と爽やかな表情を見せ、タイ語レッスンでは習得した言葉をスタッフとの会話に取り入れるなど、充実した時間を過ごしています。さらに、宿泊者向けの無料カクテルパーティや、巨大ジェンガなどの遊びも用意されており、ホテルステイの魅力が伝わります。



街へ繰り出した一行は、プーケット・オールドタウンを観光。著名人が写真撮影に訪れたというピンクの花が飾られた壁面の前で、記念撮影を楽しみます。昼食はミシュランガイドに掲載された「ワンチャンカフェ」を訪れ、マンゴースティッキーライスやカレーなどの本格タイ料理を堪能。一方で、パトンビーチのナイトマーケットでは12個で100バーツ（約400円）というリーズナブルな餃子を見つけるなど、ローカルグルメも幅広く楽しんでいます。



動画の終盤では、ボートに乗って海上の高級ビーチクラブ「YONA Beach Club」へ潜入します。一人約13,000円で船上のプールやブランコ、レストランが利用できる非日常的な空間です。美しい海を背景にカクテルで乾杯し、「見栄えがやばい」とケータさんたちはテンションを上げていました。



ホテルの無料アクティビティの活用から、ローカル市場、そして高級リゾートまで、プーケットの多面的な魅力を堪能できる内容は、今後の旅行プランを立てる際の参考になりそうです。



リンクをコピーする