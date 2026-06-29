「最高の贅沢」ニューヨークの空から名所を一望！ヘリコプター観光と絶品グルメ巡り
YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「ニューヨークの空と味を独り占め！ヘリコプターと贅沢グルメプラン」を公開した。動画では、ケータさんがニューヨークを訪れ、ヘリコプターでの空中散歩や多彩な絶品グルメを堪能する様子を届けている。
タイムズスクエア周辺の散策から始まり、手軽で美味しいピザを味わい、世界的パフォーマンス集団であるブルーマングループのショーを満喫。その後、コリアンタウンで熱々のスンドゥブを楽しみ、「旨みがすごい」と大絶賛した。
翌日はヘリコプターツアーに参加。マンハッタン上空から自由の女神やエンパイア・ステート・ビルなどの名所を見下ろす絶景に「めっちゃ飛んでる」「すごい高い」と大興奮の様子が収められている。さらに、グルメも見逃せない。人気ハンバーガーチェーン「FIVE GUYS」では、ボリューム満点のハンバーガーを実食し、「めちゃくちゃ美味しい」と現地の味を存分に楽しんでいる。
ニューヨークならではのアクティビティと多彩な食文化が詰まった今回の動画。次回の旅行プランを立てる際に、参考にしてみてはいかがだろうか。
タイムズスクエア周辺の散策から始まり、手軽で美味しいピザを味わい、世界的パフォーマンス集団であるブルーマングループのショーを満喫。その後、コリアンタウンで熱々のスンドゥブを楽しみ、「旨みがすごい」と大絶賛した。
翌日はヘリコプターツアーに参加。マンハッタン上空から自由の女神やエンパイア・ステート・ビルなどの名所を見下ろす絶景に「めっちゃ飛んでる」「すごい高い」と大興奮の様子が収められている。さらに、グルメも見逃せない。人気ハンバーガーチェーン「FIVE GUYS」では、ボリューム満点のハンバーガーを実食し、「めちゃくちゃ美味しい」と現地の味を存分に楽しんでいる。
ニューヨークならではのアクティビティと多彩な食文化が詰まった今回の動画。次回の旅行プランを立てる際に、参考にしてみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
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