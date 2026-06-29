YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「【タイ・バンコク】弾丸2日間 古着仕入れの旅！」を公開した。動画では、旅熊リーダーの天馬さんと同行者のノバさんが、新たにオープンする古着店「BIG BAD WOLF」の仕入れのため、タイ・バンコクを弾丸で巡る様子が収められている。



到着初日は飛行機の遅延により、予定していた買い物ができずナイトマーケットへ。古着は見つからなかったものの、ノバさんがサソリの串焼きに挑戦し、「エビとかにしか見えない」「美味しい！」と意外な食レポを披露した。



2日目は朝から行動を開始し、バンコクで有名なカレー食堂「クルア アロイ アロイ」を訪問。人気のマッサマンカレーを味わい、天馬さんは「自然な辛さというか」「甘みの方が（強い）」と絶賛した。その後、パタヴィコーン市場へ移動し、数時間に及ぶ徹底的なリサーチの末、大量のヴィンテージ古着を買い付けることに成功。昼食には市場のフードコートで、タイ風インスタント炒め麺「パットママー」などのローカルフードを堪能している。



動画の最後には、タイや帰国後に大阪で買い付けたアイテムが並ぶ、沖縄のビッグサイズ専門古着店「BIG BAD WOLF」の店内も紹介されている。海外でのリアルな買い付けの裏側や、ディープなタイのローカルグルメ情報は、今後の旅行やリサーチの参考になりそうだ。



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