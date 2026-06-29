YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「【タイ・バンコク】弾丸2日間 古着仕入れの旅！」を公開した。動画では、旅熊リーダーの天馬さんと同行者のノバさんが、新たにオープンする古着店「BIG BAD WOLF」の仕入れのため、タイ・バンコクを弾丸で巡る様子が収められている。

到着初日は飛行機の遅延により、予定していた買い物ができずナイトマーケットへ。古着は見つからなかったものの、ノバさんがサソリの串焼きに挑戦し、「エビとかにしか見えない」「美味しい！」と意外な食レポを披露した。

2日目は朝から行動を開始し、バンコクで有名なカレー食堂「クルア アロイ アロイ」を訪問。人気のマッサマンカレーを味わい、天馬さんは「自然な辛さというか」「甘みの方が（強い）」と絶賛した。その後、パタヴィコーン市場へ移動し、数時間に及ぶ徹底的なリサーチの末、大量のヴィンテージ古着を買い付けることに成功。昼食には市場のフードコートで、タイ風インスタント炒め麺「パットママー」などのローカルフードを堪能している。

動画の最後には、タイや帰国後に大阪で買い付けたアイテムが並ぶ、沖縄のビッグサイズ専門古着店「BIG BAD WOLF」の店内も紹介されている。海外でのリアルな買い付けの裏側や、ディープなタイのローカルグルメ情報は、今後の旅行やリサーチの参考になりそうだ。

YouTubeの動画内容

00:00

古着屋オープンに向けてタイ・バンコクへ
04:35

ナイトマーケットで昆虫食に挑戦！？
09:00

有名食堂で絶品マッサマンカレーを堪能
12:18

パタヴィコーン市場で古着を大量買い付け
26:27

沖縄の古着店「BIG BAD WOLF」を紹介

関連記事

梅雨でも最高に楽しめる宮古島旅行！絶景ビーチと絶品沖縄グルメを満喫する贅沢プラン

梅雨でも最高に楽しめる宮古島旅行！絶景ビーチと絶品沖縄グルメを満喫する贅沢プラン

 格安LCC派vs高級ホテル派？旅系YouTube「旅熊」が描く三者三様のリアルな旅の形

格安LCC派vs高級ホテル派？旅系YouTube「旅熊」が描く三者三様のリアルな旅の形

 【秋の山梨】絶景の紅葉ライトアップと極上ワインビーフを満喫するご褒美日帰りバスツアー

【秋の山梨】絶景の紅葉ライトアップと極上ワインビーフを満喫するご褒美日帰りバスツアー
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

旅熊 - trabear -_icon

旅熊 - trabear -

YouTube チャンネル登録者数 5900人 56 本の動画
ゲイバーママ「天馬」、旅散財オカマ「ケータ」、ガジェット・格安旅ブロガー「とくめい」の旅好き男3人で始めたYouTubeチャンネルです。
youtube.com/@trabear YouTube