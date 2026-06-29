YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「ショパンの国「ポーランド」ワルシャワがグルメコスパも最強だった件」を公開しました。動画では、ポーランドの首都ワルシャワを訪れ、美しい街並みやショパンゆかりの地を巡る観光のほか、大衆食堂「ミルクバー」での食事など、コストパフォーマンスに優れた旅の様子を紹介しています。



韓国を経由し、ワルシャワに到着。宿泊先のホテルから街へ繰り出すと、小型スーパーでパンと水を購入します。ヨーロッパは物価が高いイメージがある中、「物価はマジでめちゃくちゃ安くて」と、日本と変わらない手頃な価格帯であることに驚きを見せました。



翌日は、広大な敷地を持つワジェンキ公園を散策し、念願だったというショパン像と対面します。夜には旧市街の路地裏にあるピアノサロンで、ショパン作品のピアノコンサートを鑑賞し、「気持ち良く音楽を聴く」体験に浸りました。さらに、街中にある大衆食堂「ミルクバー」の「プラソヴィ」を訪れ、ロールキャベツと色鮮やかな卵入り冷製スープを堪能。「セルフサービスなのでコスパが良い」と、安くて美味しいローカルフードを評価しています。



その後も、行列ができる人気のミルクバー「Bar Bambino」でポークカツレツを味わったり、レストランチェーン「ザビエツェク」でポーランド伝統の餃子に似た料理「ピエロギ」や酸味のあるスープ「ジュレック」を注文したりと、現地の食文化を存分に楽しみます。ジュレックについては「ポーランド料理のベストはジュレックだと思います」と大絶賛しました。



歴史的な街並みと、安くて美味しいグルメが揃うポーランドの魅力が存分に伝わる動画でした。次のヨーロッパ旅行の計画を立てる際、ワルシャワを選択肢の一つに加えてみてはいかがでしょうか。



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