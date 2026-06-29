ピュアスポーツがテーマの特別仕様車「PS」を新設定

マツダ・ロードスターPS｜Mazda Roadster PS

ロードスターは1989年に初代モデルが誕生して以来、4世代にわたり進化を重ね、ふたり乗り小型オープンスポーツカーとしては異例となる累計126万台以上を販売。一貫して「走る歓び」を追求し、ユーザーの期待を超えるドライビング体験の提供と、クルマを楽しむ文化の発展に貢献してきたマツダを代表するスポーツモデルのひとつだ。

今回の商品改良では、Sスペシャルパッケージをベースにした6速MTの特別仕様車「PS」を新たに追加。ピュアスポーツを意味する「PS」は、スーパー耐久シリーズに参戦している「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER（マツダ スピリットレーシング ロードスター）」で培った技術や知見を織り込み、ロードスターの本質である“走りの楽しさ”を、よりダイレクトに体感できるモデル。「PS」の特別装備・仕様は以下のとおり。

・ガラス製リヤウインドウ付ソフトトップ（インシュレーター付・クロス：グレー）

・レイズ製16インチ鍛造アルミホイール（ブラック塗装）

・ブレンボ製ベンチレーテッドディスクブレーキ＆対向4ピストンキャリパー（シルバー塗装）

・ビルシュタイン製ダンパー

・エアコンルーバー加飾（外側：ブラック／内側：シルバー）

・エアコンダイヤル、エンジンスターターリング（ブラック）

マツダ・ロードスターPS｜Mazda Roadster PS

ロードスターの未来を見据えた進化とは？

このたびの商品改良のメニューとしては、専用チューニングによるサスペンションやビルシュタイン製ショックアブソーバーを「PS」のほか、「RS（ソフトトップモデル）」にも採用。6速MT車には加速応答改善制御やヒール&トゥアシスト制御も備わった。エンジンはレブリミット直前まで出力を維持できるよう、制御が変更されている。

ボディカラー「ジンクグリーンメタリック」の新採用もニュース（同色塗装車両は10月より生産開始予定）。タフさと洗練さを両立した外観により、ピュアでスポーティな世界観を表現している。

加えて、純ガソリンスポーツカーとしての価値を将来にわたり維持するため、最新の車外騒音規制に対応。具体的には、静音タイヤの採用やタイヤ特性にあわせたステアリングフィールの最適化、サイレンサーの大型化、吸排気系に専用レゾネータやリブを新設計した音質チューニング、そしてソフトトップモデルにはインダクションサウンドエンハンサーの標準化（RSおよびRF RSには従来から標準）が挙げられる。

規制への対応と走りの魅力を高次元で両立させることで、ロードスターならではのドライビング性能をさらに深化させたのである。

このほか、新たなシート安全基準に対応するため、ヘッドレストの高さおよび形状を最適化。Apple CarPlay/Android Autoのタッチパネル操作機能の追加も新しい。

マツダ・ロードスターPS｜シート材質：クロス/レガーヌ／シートカラー：ブラック

マツダ「ロードスター」モデルラインナップ

【ロードスター】

・S：295万9000円（6速MT）

・Sスペシャルパッケージ：314万6000円（6速MT）／326万7000円（6速AT）

・Sレザーパッケージ：355万3000円（6速MT）／367万4000円（6速AT）

・SレザーパッケージVセレクション：360万8000円（6速MT）／372万9000円（6速AT）

・PS（特別仕様車）：366万3000円（6速MT）

・RS：374万円（6速MT）

・NR-A（モータースポーツベース車両）：312万4000円（6速MT）

【ロードスターRF】

・S：385万円（6速MT）／388万3000円（6速AT）

・VS：421万3000円（6速MT）／424万6000円（6速AT）

・RS：436万7000円（6速MT）

※価格は消費税込み

SPECIFICATIONS

マツダ・ロードスターPS｜Mazda Roadster PS

ボディサイズ：全長3915×全幅1735×全高1235mm

ホイールベース：2310mm

最低地上高：140mm（社内測定値）

最小回転半径：4.7m（社内測定値）

乗車定員：2人

車両重量：1030kg

総排気量：1496cc

エンジン：直列4気筒

最高出力：100kW（136ps）/7000rpm

最大トルク：152Nm（15.5kgf-m）/4500rpm

トランスミッション：6速MT

駆動方式：FR

WLTCモード燃費：16.9km/L