愛娘の登場に大感激！早見あかり＆伊藤健太郎、グルメ×不倫「一緒にごはんをたべるだけ」
ドラマ「一緒にごはんをたべるだけ」（毎週木曜深夜24時）先行試写会＆記者会見に、W主演の早見あかり、伊藤健太郎、共演の桐山漣、岸明日香が登壇。記者や試写会に参加した視聴者からの質問に答えた。
【動画】早見あかり、伊藤健太郎スペシャルコメント
「グルメ」×「不倫」のラブストーリー
満たされない日々を送る既婚者同士が、“おいしい”をきっかけに惹かれあう、「グルメ」×「不倫」のラブストーリー。
料理に興味がない夫との日々に虚しさを抱える料理講師・澤田タキを演じる早見は、「美味しいものを食べるのが好きというところが同じ」と役に共感。しかし、本来「ちゃきちゃきした人間」のため、監督から「早見さんが出過ぎている」と言われることもあるそうで、「（タキの）穏やかで優しい人という部分を大切に演じています」と。また、原作のイメージを大事にするため「髪を25cm切りました！髪の毛の再現度は高いです」と役への覚悟をアピール。
娘に手料理を食べさせたいが受け入れてくれない妻にもどかしい思いをしている雑誌編者・斎藤レイを演じる伊藤は、早見のコメントを受け、まずは「髪の毛を3兩擇蠅泙靴拭廚半个錣擦襦自分とレイとはあまり共通項がない中、立ち方や声のトーンなど見た目から役にアプローチしているとコメント。すると早見が「カットがかかった瞬間、背が高くなる」と。長身の伊藤は、姿勢を変えレイらしさを表現しているそう。
料理に興味がなく「美味しい」と言わないタキの夫・澤田カズを演じる桐山は、食べるシーンでは思わず「うまっ！」と声に出してしまいそうなところを抑えて演技しているそう。用意された食事はどれも美味しく「カットがかかってから全部食べています」と裏話を明かした。
アパレル勤務で、家庭の食事は「冷凍食品」でOKのレイの妻・斎藤ミワコを演じる岸は、ミワコは世渡り上手で、サバサバ、飄々とした女性で「なるべく一喜一憂しないように」演じているそう。
食事を重ねるたびに惹かれ合うタキとレイ、お互いの想いを理性で抑え込みながらも…という物語にちなみ、「イケナイとはわかっていても、つい誘惑に負けてしまうもの」について質問。
早見は、「辛い」ものを食べると翌日体調を崩す」とわかっていても、「つい『いいや』と食べてしまう」と。桐山は、コーヒーが好きで「カフェイン過剰摂取」と。撮影の合間も「右手か左手が空いたらコーヒーを買ってしまう」というと、「現場のコーヒー美味しいですよね」と伊藤。2人で「今度一緒に飲みましょう」と撮影の合間のコーヒーブレイクを約束した。
伊藤は、飲んだ後の「ラーメン」。「ギルティが加わってより美味しくなる」という伊藤に、岸も「飲んだ後は麺で締めたい」と賛同した。
質問のAかBの2択で答えるコーナーも。「世界が最後の日に食べるなら？」という質問には、桐山が「A：1人で好きなものを食べる」、他3人が「B：誰かと1品だけ食べる」と回答。3人が「1人」を選んだ桐山に驚くが、桐山はBの「1品だけ」が引っ掛かったそうで「お腹いっぱい食べたいから」と。
これを聞いた伊藤は「いろんなものを食べたい」と揺れながらも、「やっぱり1人はちょっと寂しい」とBで変わらず。早見は「大切な人たちとワイワイ手巻き寿司」と、絶妙な「1品」をチョイスした。
さらに、6月30日の伊藤の誕生日を祝って、娘役を演じる子役の久場音葉が花束を持って登場！ 子どもが好きな伊藤は現場でもずっと一緒に過ごしているそうで、伊藤愛娘のサプライズに大感激していた。音葉ちゃんが「パパがワンちゃんのぬいぐるみで遊んでくれたこと」と「ママがぎゅっとしてくれたこと」が嬉しかったそう。
ドラマ「一緒にごはんをたべるだけ」（毎週木曜深夜24時）は、7月2日（木）スタート！ 各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXTにて第一話から最新話まで見放題独占配信。「TVer」、「ネットもテレ東」でも見逃し配信！ お気に入り登録もお忘れなく。