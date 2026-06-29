◇サッカーFIFAワールドカップ 決勝トーナメント1回戦 日本ーブラジル(現地29日、アメリカ・ヒューストン)

決勝トーナメント1回戦ブラジルとの大一番を前に、決戦の地・ヒューストンで長友佑都選手が意気込みを語りました。

チームの仕上がりについて問われると、「完璧に仕上がっているので、明日見ていただければ。非常に白熱した厳しい試合になると思いますけど、ブラジル倒します」とコメントしました。

サッカー王国・ブラジルをたやすく撃破することは当たり前ではないとしつつも、「自分たちも強いので、自分たちの力を信じて戦うだけです。勝ちます」と勝利への決意を示しました。

また、日本代表にとってブラジルと戦う意味についても言及。「本気のブラジルと戦えるのはワールドカップしかないと思う。トーナメントで負けたら終わりということで、向こうも気合を入れてきますし、僕らはそれに負けないように圧力をかけていきたいなと思います」とコメント。

さらに、日本時間深夜2時キックオフとなる一戦に向け、「皆さん深夜だと思いますけど、一人でも多くの人に応援していただきたいです。絶対勝ってみなさんと喜びたいです。応援よろしくお願いします」と、サポーターへ熱い声援を呼びかけました。