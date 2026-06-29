＜29日（月）の天気＞

梅雨前線は種子島・屋久島地方〜本州の南に停滞しています。前線に近い九州南部や奄美では雨が降り、非常に激しく降るおそれがあります。短時間の雨でも土砂災害に厳重に警戒してください。

本州付近は日差しの届いているところが多くなっています。東北や西日本を中心に夏の暑さになるでしょう。ただ、気温が上がることもあり、午後は急な雨や雷雨の可能性があります。

特に関東北部では激しく降るところがあり、局地的な大雨になるおそれがあります。また、上空に寒気が通過する北海道でもところどころで雨や雷雨になりそうです。関東南部は一日どんよりした天気で、雨の降りやすい状態が続く見込みです。

＜予想最高気温＞

東北や東海〜西日本で真夏日になるところがあるでしょう。

札幌 22℃（±0）

山形 30℃（＋1）

新潟 27℃（＋1）

東京 25℃（＋2）

名古屋 31℃（＋4）

大阪 31℃（＋2）

広島 30℃（＋2）

高知 30℃（＋2）

福岡 28℃（＋1）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

30日（火）も日本海側を中心に日差しがありますが、九州や四国で雨が降る見込みです。7月1日（水）〜3日（金）は梅雨前線が本州付近まで北上するため、広く雨が降るでしょう。

九州では警報級の大雨になるおそれがあります。沖縄では晴れる日が多く、まもなく梅雨明けの発表がありそうです。

■北日本・東日本

30日（火）も晴れるところが多く、関東でも薄日が差しそうです。7月1日（水）は東日本で雲が多くなりますが、東京都心も含めて30℃以上の真夏日が続出する見込みです。

2日（木）と3日（金）は東日本や東北南部で雨が降り、雨脚の強まるタイミングがありそうです。北海道や東北北部は晴れる日が多いでしょう。

＜熱帯低気圧情報＞

29日（月）の夜には、日本のはるか南の海上で新たな台風の卵である熱帯低気圧が発生する見込みです。その後台風に発達して、来週に日本付近に近づく可能性がでてきています。今後の動向に注意してください。