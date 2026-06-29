新日本プロレスと米国・ＡＥＷの合同興行「Ｆｏｒｂｉｄｄｅｎ Ｄｏｏｒ（ＦＤ）」が、２８日（日本時間２９日）にカリフォルニア州サンノゼで行われ、ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者の海野翔太（２９）がＰＡＣ（３９）の挑戦を退け初防衛に成功した。

ＡＥＷの「デスライダーズ」に属するＰＡＣは、１４日大阪城大会で海野を襲撃したゲイブ・キッド（ＡＥＷ）と共闘関係にある。海野はビデオメッセージでの挑戦状を受け取り、この日の決戦を迎えた。

場外戦では反対コーナーまで追いかけてドロップキック、ＤＤＴでダメージを与えた。リングではパワーボムで叩きつけるも、走り込んだところをフロントスープレックスで反撃される。さらには雪崩式フロントスープレックス、ジャーマンを２発浴びて、一瞬ふらついた隙に場外の机にめがけてぶん投げられる。リング中央に戻されると４５０°スプラッシュから関節技のブルータライザーで絞り上げられる大ピンチに陥った。

それでも力のこもったエルボー、ヘッドバットを決め、ストライクニーで逆襲に出る。ＰＡＣからはリバースフランケン、トラースキックで粘られるも、ラリアートから奥の手・デスライダーを発射。最後はＳｅｃｏｎｄ Ｃｈａｐｔｅｒをさく裂させて３カウントを奪った。

試合後、海野の前にはは、かつての師匠であり「デスライダーズ」を率いるＡＥＷコンチネンタル王者ジョン・モクスリーが対峙した。しばしにらみ合いを続けると、その後登場した新日本の棚橋弘至社長と入れ替わるように去っていった。

棚橋社長からベルトを巻かれた海野は、「ディス・イズ・ＩＷＧＰグローバル！ ディス・イズ・ニュージャパン・プロレスリング！ シー・ユー・スーン！」と英語でカメラに向かってアピール。ライオンマークの意地を見せつけた。