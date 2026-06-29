闇属性Ver.のルミティア、再び。「ルミティア ReACT-A」再生産分が2027年2月に発売
【ルミティア ReACT-A（再生産分）】 2027年2月 発売予定 価格：8,580円
コトブキヤは、プラモデル「ルミティア ReACT-A」再生産分を2027年2月に発売する。価格は8,580円。
本商品は「アルカナディア」シリーズより光属性の天使型ディアーズ「ルミティア」を夜の暗闇をイメージさせる闇属性Ver.としてプラモデル化したもの。
カラーリングも黒を基調したものとなり、シルバーの差し色で夜の暗闇らしいものとなっている。また、各部専用パーツの組み換えにより、1つの商品で非戦闘状態「ノーマルモード」と戦闘状態「ウィライズモード」の2種類の形態を再現することが可能
表情パーツは通常の「ルミティア」とは異なる4種類のタンポ印刷済みの新規表情パーツが付属する。
【予約開始】- コトブキヤオンラインショップ (@kotobukiya_2han) June 29, 2026
ルミティア ReACT-A（再生産）
『#アルカナディア』より、夜の暗闇をイメージさせる闇属性Ver. 『ルミティア ReACT-A』が再登場！
4種類の新規表情パーツにより、ルミティアとは別キャラクターのようなキャラクター性を演出します。https://t.co/GwluFPvU1L pic.twitter.com/armFhUpcw5
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