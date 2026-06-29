サッカーワールドカップ。対戦相手のブラジル代表のサポーターも、ヒューストン、そして、ブラジルから熱い声援を送っています。

記者

「ブラジル代表の選手があすの日本戦に向け、練習に向かいます」

ヒューストンにあるブラジル代表の宿舎前に集まった100人近くのサポーターは、エースのヴィニシウスやネイマールらに早朝から熱い声援を送っていました。

「とても興奮しているよ」

「3−1、いや10−0」

「2−1でブラジル」

「ネイマールが1点、ヴィニシウスが2点決める」

「3−1でブラジル。ラヤン2点、ヴィニシウス1点。ラヤンは日本の選手を誰も知らなかったが、僕らは久保はいい選手だと知っている」

「日本はとても危険なチームだけど、ブラジルが歴史を切り開く」

「ブラジル人はみんな、難しい試合になると予想している。でも、勝つのは僕たちだけどね！」

ブラジル国内では、日本のチームを評価し、難しい試合になるのではと予想する人たちもいました。

「（Q．ブラジルと日本、どちらが勝つ？）1−0で、なんとかブラジル」

「1−1の引き分けかな。PK戦ならブラジルが勝ちます。日本のコンディション面はブラジルより優れているので、苦戦すると思う」

「間違いなく難しい試合になる。日本の組織力はとても高く、パス回しやスピードも速いから」

「ブラジルが3−1で勝つ」

「頑張れブラジル」