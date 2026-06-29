『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』の6週目限定来場者特典が、「描き下ろしイラストカード」に決定した。7月3日より配布される。

参考：神谷浩史のキャリアにとっての『劇場版モノノ怪』 「もしかしたらこれが最後かもしれない」

本作は、2000年代にテレビ放送されて以降、根強いファンを持つ『モノノ怪』の完全新作劇場版三部作の完結編。謎の男・薬売りが、人の情念や怨念が取り憑いたモノノ怪によって引き起こされる怪異を鎮めるため、諸国を巡る物語だ。

三部作は2024年に始動し、第1作『劇場版モノノ怪 唐傘』はロングラン上映を記録。2025年公開の『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』とともに、カナダ・ファンタジア国際映画祭にて長編アニメーション部門の観客賞を2作連続で受賞している。第三章では、大奥内で永きにわたり隠されてきた“最大の秘密”に迫る。

今回の特典は、劇場版の「薬売り 坤の剣」と、TVシリーズの「薬売り 離の剣」による共闘をテーマにしたA5サイズのイラストカード。両者の共闘は本作で大きな話題を呼んでおり、本作ならではの二人の姿が切り取られた1枚となっている。配布はひとり1点、各劇場の配布枚数に達し次第終了となる。（文＝リアルサウンド編集部）