大好評「赤べこぷっくりキラキラシール」に、ピンク・青・緑のカラフルバージョンが新登場
明星企画は6月末から順次、2026年4月に発売し好評を博した「赤べこぷっくりキラキラシール」の第2弾商品「カラーべこぷっくりキラキラシール」の販売を開始する。
カラーべこぷっくりキラキラシール
同商品は、福島の郷土民芸品である「赤べこ」を身近に楽しんでほしいという想いから、赤や青、黄、緑、ピンク、黒など個性豊かな色合いにアレンジした「カラーべこ」をテーマにしている。
シールはぷっくりとした立体感のある仕様で、キラキラと輝く加工を施した。硬めの素材を採用しているため凹みにくく、丈夫な作りが特徴。スマートフォンケースやノート、キャリーケースなどのデコレーションのほか、お土産やコレクションとしても活用できる。
カラーべこぷっくりキラキラシール
福島県内の観光施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設等で販売を予定している。価格は550円。
カラーべこぷっくりキラキラシール
同商品は、福島の郷土民芸品である「赤べこ」を身近に楽しんでほしいという想いから、赤や青、黄、緑、ピンク、黒など個性豊かな色合いにアレンジした「カラーべこ」をテーマにしている。
カラーべこぷっくりキラキラシール
福島県内の観光施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設等で販売を予定している。価格は550円。