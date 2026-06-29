BTS Vが佐久間大介の“プレゼント”愛用！ネックピロー姿に「繋がってるのが夢みたい」「ずっと使ってる」と反響

【写真】佐久間大介からのプレゼントを愛用するBTS V（14、15、17、19枚目） ／『それスノ』に出演したBTS Vとジョングク／Snow Manメンバーとの集合ショット

BTSのV（ヴィ）がInstagramストーリーズを更新。Snow Manの佐久間大介から貰った“プレゼント”を愛用中の姿を公開し、話題を集めている。

■BTS Vが佐久間大介から貰ったネックピローを愛用中！

BTSは、6月26・27日にワールドツアーのスペイン・マドリード公演を開催。その後、Vはプライベートジェットでフランス・パリに向かい、CELINE HOMME（セリーヌ オム）2027年春夏コレクションショーに参加した。

Vはストーリーズで移動中の様子を複数アップ。機内では、黒のタンクトップにルーズなホワイトパンツ、えんじ色のキャップを被ったラフな装いで過ごし、窓の外で光る雷の様子も動画で伝えた。そして、佐久間からもらった黒のネックピローを首につけた写真には「気絶しそう」と疲れを滲ませた。

このネックピローは、VとJUNG KOOK（ジョングク）が、TBS系『それSnow Manにやらせて下さい』（4月放送）に出演した際に、Snow Manのメンバーがそれぞれ用意したプレゼントの中から、Vが選んだもの。佐久間はVの投稿を自身のストーリーズにシェアし、「気に入ってもらえたようでうれしい」とコメントしている。

SNSでは、「テテ、佐久間くんからもらったネックピロー本当にツアー中ずっと使ってる」「テテちゃん愛用してる」「さっくんとテテが繋がってる世界線が夢みたい」「さっくんのプレゼントが大活躍」「それスノでもらったやつだ！」など、双方のファンから多くの反響が寄せられている。

■BTS V、スペイン→パリのオフショットを大量投稿

なお、Vは自身のInstagramで、スペインでのオフショットに加え、パリへの移動ショットを公開。ネックピローをつけてプライベートジェットのそばに佇む姿（15、17枚目）や、爆睡している姿（19枚目）も公開している。