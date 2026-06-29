病院を頑張り帰ってきた猫さん。しかし、帰宅すると他の猫さんたちから「来ないで！」と拒絶されてしまい……。ションボリされるがままになる猫さんの様子は、記事執筆時点で205万回以上も再生されるほどSNSで大バズり！「されるがままw」「休憩中に見ちゃって変な声でましたw」などの声が寄せられました。

【動画：病院から帰ってきた猫→家にいた他の猫から『拒絶』されて…まさかの光景】

病院、頑張ったのに…

Instagramアカウント「けだま荘(@kedamasou)」さまは、4匹の猫ちゃんたちと暮らす飼い主さんたちのアカウントです。

ある日のこと。猫の「にこげ」ちゃんが病院から帰ってくると、何やら不穏な空気が……。「病院から帰ってきたよ～。頑張ってきたよ～」とみんなに近寄っていくと、なぜか他の猫さんたちから「シャーッ」と拒絶されてしまったのだとか。

おそらく、嫌いな病院の匂いがにこげちゃんから香ってきたため、警戒心が強く働いてしまったのでしょうが、そんなお姉ちゃん、お兄ちゃんたちの反応に、にこげちゃんはションボリ。

あまりにも可哀想だったため、飼い主さんが膝の上に乗せて甘やかしてあげることに。

しかし、なかなか元気が戻らない、にこげちゃん。飼い主さんに手で顔を包まれても、びよ～んと伸ばされても、されるがまま！

ママたちに慰められて

そんなされるがままの虚無状態になってしまった、にこげちゃん。そんなにこげちゃんを励ますため、ママたちは「えらいね～」「いい子だね～」と褒め言葉を浴びせたのだそう。

すると、最初は虚無顔だったにこげちゃん。少しずつトロンとしたお顔になってきたのだとか！ママたちに褒められながら顔をマッサージされて、気持ち良くなってしまったようです。

きっとママたちから愛情をたっぷり注がれて、心が穏やかになっていったのでしょう！

虚無顔すぎる様子が話題に

にこげちゃんのあまりにもションボリとした虚無顔は、Instagramでも大きな話題になり、記事執筆時点で205万回も再生されています。

コメント欄には「表情がぁ～！」「ニャンコというより悟りきったお爺さんに見えてきましたw」「今可愛過ぎてバスの中でもニヤニヤが止まりません！笑」といった声が殺到しました！

そんなにこげちゃん、普段は他の猫さんたちに可愛がられているようなので、ご安心を♡猫さんたちの緩やかなニャンコライフは、Instagramアカウント「だま荘(@kedamasou)」さまで紹介しています。

にこげちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「けだま荘(@kedamasou)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。