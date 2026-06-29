中洲元No.1キャバ嬢・乃南はる、月収200万円超でも「使えるお金は300万円」 リアルな懐事情と引退願望を告白
ABEMAのバラエティー『資産、全部売ってみた』第5話が26日に放送され、中洲の元No.1キャバ嬢・乃南はるが出演。月収200万〜300万円を得ながらも「今使えるお金は300万円くらいしかない」と、華やかな世界の裏側にあるリアルな金銭事情を明かした。
【別カット】中洲の元No.1キャバ嬢・乃南はるが登場
同番組は、芸能人や著名人が自身の資産を売却し、新たな夢への挑戦に密着する“人生再スタート応援バラエティー”。売却資産だけでは目標額に届かない挑戦者は、資産家たちに夢をプレゼンし、応援金を募る新システム「ギフティングステージ」に挑む。
九州最大級のキャバクラで長年No.1として活躍した乃南は、バースデーイベントで約1200万円を売り上げた実績を持ち、月収は「だいたい200〜300万ぐらい」と告白。一方で、ドレス代や美容代、客へのプレゼント代など、トップキャバ嬢として活動を続けるための出費は毎月100万円以上にのぼり、クレジットカードの請求額も約149万円だったと明かした。
さらに、「使えるお金は、今、300万くらいしかない」と打ち明け、「正直に生きたい。ウソつきすぎてる」「年々きついです。本当に。今年（28歳）が初めて感じる。体に症状が出るようになっちゃって」と仕事への苦悩も吐露。「30歳までにキャバクラ以外の収入源を作って、引退したい」と本音を語った。
乃南が掲げた新たな夢は、夜の街で働く女性向けのレンタルドレス店の開業。開業資金1375万円のうち不足する852万円を集めるため、資産家たちへのプレゼンに挑戦した。
事前には、元AKB48でアパレルブランドを手がける川崎希を訪問。かつてレンタルドレス店を運営していた経験を持つ川崎は、「競合ができた時に差別化できる内装にしておいた方がいい」など、実践的なアドバイスを送った。
しかし、本番では起業家・竹之内教博氏から「そのメンタルなら絶対に上手くいかない」「夢ばかり描いて、お店を持った時に失敗するのが一番ダメージを受ける」と厳しい指摘を受ける場面も。それでも乃南は「自信がないとかあるとかじゃなくて、やると決めてるんで。ギフティングいただけなくても、上手くいくまでやる」と覚悟を口にし、資産家たちに熱意をぶつけた。
【別カット】中洲の元No.1キャバ嬢・乃南はるが登場
同番組は、芸能人や著名人が自身の資産を売却し、新たな夢への挑戦に密着する“人生再スタート応援バラエティー”。売却資産だけでは目標額に届かない挑戦者は、資産家たちに夢をプレゼンし、応援金を募る新システム「ギフティングステージ」に挑む。
さらに、「使えるお金は、今、300万くらいしかない」と打ち明け、「正直に生きたい。ウソつきすぎてる」「年々きついです。本当に。今年（28歳）が初めて感じる。体に症状が出るようになっちゃって」と仕事への苦悩も吐露。「30歳までにキャバクラ以外の収入源を作って、引退したい」と本音を語った。
乃南が掲げた新たな夢は、夜の街で働く女性向けのレンタルドレス店の開業。開業資金1375万円のうち不足する852万円を集めるため、資産家たちへのプレゼンに挑戦した。
事前には、元AKB48でアパレルブランドを手がける川崎希を訪問。かつてレンタルドレス店を運営していた経験を持つ川崎は、「競合ができた時に差別化できる内装にしておいた方がいい」など、実践的なアドバイスを送った。
しかし、本番では起業家・竹之内教博氏から「そのメンタルなら絶対に上手くいかない」「夢ばかり描いて、お店を持った時に失敗するのが一番ダメージを受ける」と厳しい指摘を受ける場面も。それでも乃南は「自信がないとかあるとかじゃなくて、やると決めてるんで。ギフティングいただけなくても、上手くいくまでやる」と覚悟を口にし、資産家たちに熱意をぶつけた。