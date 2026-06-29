楽天・江原が5回無失点と粘投

パ・リーグ球団主催のファーム公式戦3試合が28日に行われた。楽天は2-1でオリックスとの接戦を制した。4回に吉納翼外野手の二ゴロの間に先制すると、8回に吉野創士外野手の適時打でさらに1点を追加。先発の江原雅裕投手は5回5安打無失点と好投し2勝目をあげた。オリックスは先発の東松快征投手が打球直撃のアクシデントで降板。打線もあと一歩及ばなかった。

ロッテは10-7で日本ハムに勝利した。3回に高部瑛斗外野手と藤岡裕大内野手の2点適時打で4点を先制。4回にも3点、7回には立松由宇内野手の3号2ランなどで3点を追加した。先発のサム・ロング投手は4回2失点で降板し、最後は石川柊太投手が締めた。日本ハムは先発の大川慈英投手が試合を作れず。郡司裕也捕手の3号2ランなどで7点を返したが、追いつけなかった。

ソフトバンクは6-5でオイシックス新潟にサヨナラ勝利を飾った。2-5で迎えた9回、笹川吉康外野手らの安打で無死満塁の好機を作ると、中村晃内野手が劇的な逆転サヨナラ満塁本塁打を放ち試合を決めた。先発の大関友久投手は6回1失点と好投した。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）